Glutensiz (karabuğday) aşure tarifi

Şifa deposu olarak görülen aşureyi hiç glutensiz olarak denediniz mi? Sevdikleriniz için yapabileceğiniz enfes bir lezzet olan glutensiz aşure tarifini sizlere sunuyoruz. Glutensiz (karabuğday) aşure nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis glutensiz (karabuğday) aşure tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:43
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 50 dakika

MALZEMELER

1 bardak nohut

1 bardak kuru fasülye

1 bardak kara buğday(Reis marka)

1 bardak üzüm

3 bardak şeker

8 bardak su

1 bardak süt

1 yemek kaşığı bağdat marka mısır unu

1 fincan pirinç

Portakal rendesi

Çubuk tarçın

Üzeri için:

Kabuklu fındık, ceviz, tarçın, nar

AŞÇININ NOTU

Elinizde Glutensiz diğer malzemelerde eklenebilir kayısı, incir vb.

YAPILIŞI

Bir gece önceden bütün malzemeler ıslanır (kara buğday ıslanmayan önce ve ıslandıktan sonra iyice yıkanır) nohut ve fasülye haşlanır, kara buğday ve pirinç ayrı olarak yarım saat haşlanır. Daha sonra bütün malzemeler ve şeker karıştırılır ve pişmeye yakın portakal rendesini, bir bardak süt(süt alerjisi olanlar portakal suyu kullanabilir) ve mısır unu eklenerek bir müddet daha pişirilir.

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