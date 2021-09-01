Glutensiz (karabuğday) aşure tarifi

Bir gece önceden bütün malzemeler ıslanır (kara buğday ıslanmayan önce ve ıslandıktan sonra iyice yıkanır) nohut ve fasülye haşlanır, kara buğday ve pirinç ayrı olarak yarım saat haşlanır. Daha sonra bütün malzemeler ve şeker karıştırılır ve pişmeye yakın portakal rendesini, bir bardak süt(süt alerjisi olanlar portakal suyu kullanabilir) ve mısır unu eklenerek bir müddet daha pişirilir.