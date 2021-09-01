Glutensiz (karabuğday) aşure tarifi

1 bardak nohut
1 bardak kuru fasülye
1 bardak kara buğday(Reis marka)
1 bardak üzüm
3 bardak şeker
8 bardak su
1 bardak süt
1 yemek kaşığı bağdat marka mısır unu
1 fincan pirinç
Portakal rendesi
Çubuk tarçın
Üzeri için:
Kabuklu fındık, ceviz, tarçın, nar
Bir gece önceden bütün malzemeler ıslanır (kara buğday ıslanmayan önce ve ıslandıktan sonra iyice yıkanır) nohut ve fasülye haşlanır, kara buğday ve pirinç ayrı olarak yarım saat haşlanır. Daha sonra bütün malzemeler ve şeker karıştırılır ve pişmeye yakın portakal rendesini, bir bardak süt(süt alerjisi olanlar portakal suyu kullanabilir) ve mısır unu eklenerek bir müddet daha pişirilir.