Glütensiz kek tarifi: Çölyak hastalığı olanların rahatlıkla yiyebileceği bir tarif!
Çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdarda bulunan glüten adlı bir proteine karşı hassasiyet ile ortaya çıkar. Bu hastalığın belirli bir yaş aralığı yoktur, her yaşta görülebilir. İşte şimdi söyleyeceğimiz bu tarifi kolaylıkla yaparak, severek yiyebilirsiniz. Özellikle çölyak hastalığı olanların bayılacağı bir tarif!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:29Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:29
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
432 kcal
MALZEMELER
3 adet yumurta
3/4 su bardağı toz şeker
3/4 su bardağı yoğurt
3/4 su bardağı ayçiçek yağı
2 adet muz
1/2 su bardağı kuru üzüm
2,5 su bardağı pirinç unu
1 paket kabartma tozu
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
1/2 çay kaşığı tarçın
Üzeri için:
1/2 su bardağı file badem
YAPILIŞI
İlk olarak yumurta ve toz şekeri bir kabın içerisinde güzelce çırpın.
Ardından yoğurt ve ayçiçek yağı kattıktan sonra kısa bir süre daha karıştırın.
Sonra muzları bir çırpıcı yardımı ile ezin ve kek harcının içine koyun.
Karışımın içerisine pirinç unu veya glütensiz un, kabartma tozu, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçını ilave edin.
Sonra içine kuru üzümleri ilave edin.
Tüm malzemelerini eklediğiniz kek harcını, miksere gerek kalmadan bir spatula yardımıyla karıştırın.
Üzerini düzelttikten sonra file bademleri serpiştirin.
Glutensiz keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında içini çekmesi için 45 dakika kadar pişirdikten sonra dilim dilim servis edin.