Glutensiz kıymalı cevizli börek tarifi

Glutensiz beslenenlerin gözdesi kıymalı cevizli börek tarifini sizlere sunuyoruz. Hem leziz hem de pratik cevizli böreği sevdiklerinize yapabilirsiniz. Peki glutensiz kıymalı cevizli börek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis glutensiz cevizli börek tarifi...

Giriş Tarihi: 17.09.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 15:51
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

3 yumurta
3 su bardağı tuzlu un karışımı
1 su bardağı yoğurt
½ su bardağı zeytinyağı
2 avuç ceviz
Soğanlı Kıymalı Harç (1 orta boy soğan ve 300 gram kıyma veya dilediğiniz kadar)
1 çay kaşığı dolusu ince himalaya tuzu

Üzeri için:
Çiğ susam
Haşhaş tohumu
9 veya 12 adet yarım ceviz

AŞÇININ NOTU

Kıymalı harcınızı dökerken sıcak olmasın, soğumuş olsun.

YAPILIŞI

Küp küp doğranmış kuru soğan ile kıymayı zeytinyağı ve dilediğiniz baharatı ekleyerek hafif kavurun. Tuzu dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz.

Yumurtaları çırpıp içine tuz, zeytinyağı ve yoğurdu da ekleyerek sıvı karışımınızı hazırlayın.

Unu ekleyin. Un ve sıvı malzemeleriniz karışınca bölünmüş cevizleri ekleyin.

Tereyağı ile yağlanmış kare borcama, un karışımınızın yarısını dökün. Ara kata, kıymalı harcınızı döşeyin.

Kalan hamuru da döküp üzerine iyice yayın.

Susam ve haşhaş serpin. Her biri, bir dilime tekabül edecek şekilde cevizle süsleyin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA