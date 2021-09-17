Glutensiz kıymalı cevizli börek tarifi

Küp küp doğranmış kuru soğan ile kıymayı zeytinyağı ve dilediğiniz baharatı ekleyerek hafif kavurun. Tuzu dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz.

Yumurtaları çırpıp içine tuz, zeytinyağı ve yoğurdu da ekleyerek sıvı karışımınızı hazırlayın.

Unu ekleyin. Un ve sıvı malzemeleriniz karışınca bölünmüş cevizleri ekleyin.

Tereyağı ile yağlanmış kare borcama, un karışımınızın yarısını dökün. Ara kata, kıymalı harcınızı döşeyin.

Kalan hamuru da döküp üzerine iyice yayın.

Susam ve haşhaş serpin. Her biri, bir dilime tekabül edecek şekilde cevizle süsleyin.