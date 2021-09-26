Glutensiz limonlu muffin tarifi

Mutfaktaki en eğlenceli şeylerden biri muffin hazırlamaktır. Yapımı kolay, tadı ve kokusu şahane bir muffin tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Üstelik bu muddin'ler glutensiz! Haydi, hep birlikte mutfağa girelim ve pratik bir şekilde hazırlanan limonlu muffin tarifimizi uygulayalım...

Giriş Tarihi: 26.09.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 10:07
  • 4 Kişilik
  • Glutensiz
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

2 su bardağı glutensiz un
2 adet yumurta
Bir çay bardağı süt
2 çay bardağı toz şeker
Bir limon kabuğu rendesi
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya

AŞÇININ NOTU

Muffin'lerin ekşilik oranını artırmak için 2 limon kabuğu rendesi kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

GLUTENSİZ LİMONLU MUFFİN TARİFİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısınmaya bırakın.
Derin ve geniş bir kabın içine yumurtaları kırın, şekeri katın ve malzemeleri kabarana kadar karıştırın.
Karışıma limon kabuğu rendesi, süt ve sıvı yağı ekleyip çırpma işlemine devam edin.
Homojen bir karışım elde edince karışıma glutensiz unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyerek akışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Hazırladığınız hamuru muffin kaplarına boşaltın. Muffin kaplarını pişirme tepsisine dizin.
Tepsiyi fırına verin ve 20 dakika muffin'leri pişirin. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

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