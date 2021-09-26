Glutensiz limonlu muffin tarifi

GLUTENSİZ LİMONLU MUFFİN TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısınmaya bırakın.

Derin ve geniş bir kabın içine yumurtaları kırın, şekeri katın ve malzemeleri kabarana kadar karıştırın.

Karışıma limon kabuğu rendesi, süt ve sıvı yağı ekleyip çırpma işlemine devam edin.

Homojen bir karışım elde edince karışıma glutensiz unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyerek akışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız hamuru muffin kaplarına boşaltın. Muffin kaplarını pişirme tepsisine dizin.

Tepsiyi fırına verin ve 20 dakika muffin'leri pişirin. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...