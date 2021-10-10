Glutensiz sağlıklı çikolata tarifi

Hem sağlıklı hem de pratik bir çikolata tarifi ister misiniz! İşte keçiboynuzu ununun muhteşem faydalarıyla sağlıklı bir çikolata elde edeceğiniz glutensiz sağlıklı çikolata tarifi...

Giriş Tarihi: 10.10.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 12:20
  • 6 Kişilik
  • Glutensiz
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

Bir çay bardağı hindistan cevizi yağı

4 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Bir çay bardağı keçi boynuzu unu

1 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı pekmez

Yarım su bardağı fındık

AŞÇININ NOTU

Kullanacağınız fıstık ezmesi hafifi taneli olursa çıtır çıtır bir çikolata lezzeti yakalamış olursunuz.

YAPILIŞI

Glutensiz, oldukça sağlıklı ve pratik çikolata tarifini hazırlamanız oldukça kolay. Öncelikle Hindistan cevizi yağını eritin.

Geniş bir kaba hindistan cevizi yağını ve tüm malzemeleri koyun.

Çırpma teliyle karıştırın.

Sevdiğiniz kalıplara karışımdan birer parça alıp koyun. Buzdolabında en az 2 saat bekletin. Kalıplardan çıkarıp servis edebilirsiniz.

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