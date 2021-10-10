Glutensiz sağlıklı çikolata tarifi

Bir çay bardağı hindistan cevizi yağı
4 yemek kaşığı fıstık ezmesi
Bir çay bardağı keçi boynuzu unu
1 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı pekmez
Yarım su bardağı fındık
Glutensiz, oldukça sağlıklı ve pratik çikolata tarifini hazırlamanız oldukça kolay. Öncelikle Hindistan cevizi yağını eritin.
Geniş bir kaba hindistan cevizi yağını ve tüm malzemeleri koyun.
Çırpma teliyle karıştırın.
Sevdiğiniz kalıplara karışımdan birer parça alıp koyun. Buzdolabında en az 2 saat bekletin. Kalıplardan çıkarıp servis edebilirsiniz.