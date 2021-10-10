Glutensiz sağlıklı çikolata tarifi

Glutensiz, oldukça sağlıklı ve pratik çikolata tarifini hazırlamanız oldukça kolay. Öncelikle Hindistan cevizi yağını eritin.

Geniş bir kaba hindistan cevizi yağını ve tüm malzemeleri koyun.

Çırpma teliyle karıştırın.

Sevdiğiniz kalıplara karışımdan birer parça alıp koyun. Buzdolabında en az 2 saat bekletin. Kalıplardan çıkarıp servis edebilirsiniz.