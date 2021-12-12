Glutensiz San Sebastian cheesecake tarifi

Tereyağını tavada eritin, kaynayana başlayınca altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Başka bir kapta beyaz peynir ve pudra şekerini mikser ile çırpın. Karışım, pürüzsüz olunca teker teker yumurtaları ekleyin.

Soğuyan tereyağının içine kremayı ekleyip, tel çırpıcı ile çırpın. Krema ve tereyağı karışımını da peynirli karışıma ilave edin.

İyice karıştıktan sonra yağlı kağıt yerleştirdiğimiz 24 cmlik yuvarlak kelepçeli kalıba dökün.

Önceden ısıttığımız 210 derece fırında 25 dakika pişirin. Servis edeceğiniz zaman üzerine isterseniz kakaolu fındık kreması ilave edebilirsiniz.