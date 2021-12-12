Glutensiz San Sebastian cheesecake tarifi

Glutensiz beslenenler için enfes bir tarif! Sevdiklerinize sunabileceğiniz San Sebatian Cheesecake vazgeçilmez lezzetiniz olacak. Peki glutensiz San Sebastian cheesecake nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis glutensiz San Sebastian cheesecake tarifi...

Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 09:44
  • 12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

600 gram beyaz peynir

2 su bardağı pudra şekeri

5 adet yumurta

300 ml krema

110 gram tereyağı

1 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması (Üzeri için, isteğe bağlı)

AŞÇININ NOTU

Fırından çıkardıktan sonra dinlendirip, buzdolabında 1 gün bekletin.

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin, kaynayana başlayınca altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Başka bir kapta beyaz peynir ve pudra şekerini mikser ile çırpın. Karışım, pürüzsüz olunca teker teker yumurtaları ekleyin.

Soğuyan tereyağının içine kremayı ekleyip, tel çırpıcı ile çırpın. Krema ve tereyağı karışımını da peynirli karışıma ilave edin.

İyice karıştıktan sonra yağlı kağıt yerleştirdiğimiz 24 cmlik yuvarlak kelepçeli kalıba dökün.

Önceden ısıttığımız 210 derece fırında 25 dakika pişirin. Servis edeceğiniz zaman üzerine isterseniz kakaolu fındık kreması ilave edebilirsiniz.

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