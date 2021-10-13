Glutensiz yaban mersinli muffin tarifi

Yumurta ve esmer şekeri geniş bir karıştırma kabında bir mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün.

Rendelenmiş hindistan cevizi, vanilya, kabartma tozu ve tuzu ayrı bir kapta harmanlayın.

Çırpılmış sıvı ve karıştırdığınız kuru malzemeleri tahta bir spatula yardımıyla birbirine yedirin.

Silikon muffin kalıplarını tereyağı ile yağlayın.

Hazırladığınız muffin harcını kalıpların yarısına gelecek şekilde paylaştırın. Üzerlerine kurutulmuş yaban mersinlerini serpiştirin.

Muffinlerin üzerinin daha gevrek olması ve yaban mersinlerinin ara katta kalması için; toz badem, esmer şeker ve tarçını karıştırın.

Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına eşit olarak dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

Pişen muffinleri ılındıktan sonra kalıplarından çıkartın. İşte, ofiste, evde çay ve kahve keyfinize eşlik ederek, sevdiklerinizle paylaşın.