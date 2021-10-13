Glutensiz yaban mersinli muffin tarifi

Tatlı bir atıştırmalık arayanlar için enfes bir lezzet! Glutensiz beslenen ve çölyak hastalarının gözdesi olacak bu tarifle pratik bir şekilde sevdiklerinize sunabileceğiniz glutensiz yaban mersinli muffin nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte glutensiz yaban mersinli muffin tarifi...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 11:07
  • 12 Adet
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Piknik Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

4 adet yumurta

1/2 su bardağı kurutulmuş yaban mersini

1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

1/2 su bardağı esmer şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

1/2 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Üzerinin kaplaması için:

1/2 su bardağı toz badem

1/4 su bardağı esmer şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Muffin kalıplarını yağlamak için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

AŞÇININ NOTU

Tereyağı yerine Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Yumurta ve esmer şekeri geniş bir karıştırma kabında bir mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün.

Rendelenmiş hindistan cevizi, vanilya, kabartma tozu ve tuzu ayrı bir kapta harmanlayın.

Çırpılmış sıvı ve karıştırdığınız kuru malzemeleri tahta bir spatula yardımıyla birbirine yedirin.

Silikon muffin kalıplarını tereyağı ile yağlayın.

Hazırladığınız muffin harcını kalıpların yarısına gelecek şekilde paylaştırın. Üzerlerine kurutulmuş yaban mersinlerini serpiştirin.

Muffinlerin üzerinin daha gevrek olması ve yaban mersinlerinin ara katta kalması için; toz badem, esmer şeker ve tarçını karıştırın.

Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına eşit olarak dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

Pişen muffinleri ılındıktan sonra kalıplarından çıkartın. İşte, ofiste, evde çay ve kahve keyfinize eşlik ederek, sevdiklerinizle paylaşın.

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