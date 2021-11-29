Sağlık ve lezzet deposu ıspanak yemeği tarifi: Ispanak yemeği nasıl yapılır?
Ispanak, içeriğindeki ihtiyaç duyulan demir, kalsiyum ve magnezyumun yanı sıra A,C ve E vitaminlerini bol miktarda içermesi nedeniyle her yaştan kişinin menüsünde bulunması gereken sebzelerden biri. Birçok şekilde tüketilen bu yeşil sebze, yemeği ile de oldukça seviliyor. İşte yiyebileceğiniz en lezzetli ıspanak yemeği tarifi...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:12Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:12
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 kahve fincanı pirinç
1 tepeleme tatlı kaşığı domates salçası
1 tepeleme tatlı kaşığı biber salçası
500 gram ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)
2 su bardağı sıcak su
2 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
Pulbiber
Karabiber
AŞÇININ NOTU
Ispanak, pişerken bolca su salan bir sebzedir. Bu nedenle su eklerken kontrollü olmakta fayda var.
YAPILIŞI
Bir tencereye zeytinyağını alın ve yemeklik doğramış olduğunuz soğanı ekleyerek kavurmaya başlayın.
Soğanlar renk almaya başladığında içerisine salçayı ekleyin ve salçanın kokusu çıkana dek kavurun.
Sarımsakları da rendeledikten biraz kavrulduktan sonra üstüne ıspanakları ekleyin.
Ispanaklar suyunu salıp tekrar çekmeye başladığında yıkanmış pirinci ilave edin ve sıcak suyu da ekledikten sonra, baharatları ekleyip, ocağın altını kısın, kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.
Yaklaşık 15 dakika sonunda pişip pişmediğini kontrol edin. Piştikten sonra nar ekşisini ekleyerek yemeğinizi ekşili bir tatla servis edebilirsiniz. Ispanaklarınız pişmişse, tencerenin altını kapatın.
Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.