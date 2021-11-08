Hem sağlıklı hem lezzetli: Glutensiz mercimek cips
Mercimek, protein deposu olmasının yanı sıra aynı zamanda lezzetli yapısı ile herkes için eşsiz bir alternatif oluşturuyor. Üstelik glutensiz beslenmek isteyenler için de pratik bir ürün olması sayesinde vazgeçilmez besinlerden biri haline geliyor. Cips tüketmek isteyenler, trans yağ ve sağlıksız kalori sebebiyle uzak dursalar da bu lezzetten mahrum kalmanın bir yolu bulunuyor: Glutensiz mercimek cips. Üstelik hem vegan hem de vejataryan beslenmeye de uygun olan bu cips tarifi ile atıştırmalık saatinizi lezzet dolu hale getirebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:23Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 09:23
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Çocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığından az karabiber
1 çay kaşığı tatlı toz biber
2 çay kaşığı keten tohumu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
AŞÇININ NOTU
Tepsiye yaydığınız mercimek hamurunun ince olmasına özen gösterin, böylece en kıtır haline ulaşabilirsiniz.
YAPILIŞI
Bir bir gece önceden kırmızı mercimekleri yıkayıp, suya koyuyoruz.
Sabah kalan suyu süzüyoruz ve rondomuza alıyoruz.
Çörek otu, keten tohumu, tuz, pul biber, karabiber, tatlı toz biber ve zeytinyağını da döküp rondoda tüm mercimekler parçalanıncaya kadar çektiriyoruz.
Tüm mercimek karışımı homojen hal aldığında yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine silikon bir spatula ile yayıyoruz.
200°C fırında, 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.