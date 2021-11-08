Hem sağlıklı hem lezzetli: Glutensiz mercimek cips

Mercimek, protein deposu olmasının yanı sıra aynı zamanda lezzetli yapısı ile herkes için eşsiz bir alternatif oluşturuyor. Üstelik glutensiz beslenmek isteyenler için de pratik bir ürün olması sayesinde vazgeçilmez besinlerden biri haline geliyor. Cips tüketmek isteyenler, trans yağ ve sağlıksız kalori sebebiyle uzak dursalar da bu lezzetten mahrum kalmanın bir yolu bulunuyor: Glutensiz mercimek cips. Üstelik hem vegan hem de vejataryan beslenmeye de uygun olan bu cips tarifi ile atıştırmalık saatinizi lezzet dolu hale getirebilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 09:23
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı çörek otu
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığından az karabiber
  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber
  • 2 çay kaşığı keten tohumu
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

Tepsiye yaydığınız mercimek hamurunun ince olmasına özen gösterin, böylece en kıtır haline ulaşabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Bir bir gece önceden kırmızı mercimekleri yıkayıp, suya koyuyoruz.
  • Sabah kalan suyu süzüyoruz ve rondomuza alıyoruz.
  • Çörek otu, keten tohumu, tuz, pul biber, karabiber, tatlı toz biber ve zeytinyağını da döküp rondoda tüm mercimekler parçalanıncaya kadar çektiriyoruz.
  • Tüm mercimek karışımı homojen hal aldığında yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine silikon bir spatula ile yayıyoruz.
  • 200°C fırında, 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
  • Servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

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