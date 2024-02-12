Kalorisi yarı yarıya daha az! Karnabahar pizza tarifi

Kalori bakımından oldukça düşük olan karnabahar pizzayı bir de bu tarifle deneyin. Hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı olan karnabahar pizzanın yapımı da oldukça kolay. İşte bir deneyenin bir daha vazgeçemediği karnabahar pizza tarifi...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:45
  • 4 Kişilik

MALZEMELER

  • 1 küçük karnabahar
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yumurta
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • Tuz ve karabiber
  • Pizza sosu (isteğe bağlı)
  • İsteğe bağlı olarak üzerine eklemek için mantar, biber, domates gibi sebzeler

YAPILIŞI

Karnabaharı küçük parçalara ayırın ve blender veya mutfak robotunda püre haline getirin.

Bir tülbent yardımıyla fazla suyunu süzün. Karnabaharın mümkün olduğunca kuru olması önemlidir.

Püreyi bir kasede yumurtalarla karıştırın. İsteğe bağlı olarak rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karnabahar karışımını üzerine yayın, pizza tabanı şeklini verin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin veya kenarları altın rengi olana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp üzerine pizza sosu sürün, rendelenmiş kaşar peyniri ve istediğiniz diğer malzemeleri ekleyin.

Pizza tekrar fırına verin ve peynir eriyene kadar yaklaşık 10-15 dakika daha pişirin.

Fırından çıkarıp dilimleyerek servis yapın.

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