Karabuğday salatası tarifi

Çölyak hastalarının yanı sıra glutensiz beslenmek isteyenler için de en sağlıklı tariflerden biri olan karabuğday salatası, aynı zamanda greçka olarak biliniyor. Farklı malzemelerle bir araya getirebileceğiniz bu tarifi, damak tadınıza göre rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 04.01.2022 08:53Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 08:53
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
126 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı karabuğday (greçka)
10-12 dal maydanoz
7-8 dal dereotu
Roka, kuza kulağı, bebek ıspanak vb. taze yeşillik
½ çay bardağı ceviz
½ çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı nar ekşisi
½ limon suyu
Tuz, karabiber, kimyon
AŞÇININ NOTU
Karabuğdayı haşlarken kontrol ederek yeterince yumuşadığına emin olun.
YAPILIŞI
Karabuğdayı iyice yıkayıp tencereye koyun. Üzerini iki parmak aşacak kadar su koyup haşlayın. Karabuğdaylar patlayıp yumuşayınca altını kapatıp suyunu süzün.
Kullanacağınız yeşillikleridoğrayıp karabuğdaya ilave edin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, limon kabuklarını, tuz ve baharatları da ilave edip karıştırın.
En son maydanoz ve dereotunu doğrayıp ilave edin. Cevizi de koyup karıştırın.