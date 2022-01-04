Karabuğday salatası tarifi

Çölyak hastalarının yanı sıra glutensiz beslenmek isteyenler için de en sağlıklı tariflerden biri olan karabuğday salatası, aynı zamanda greçka olarak biliniyor. Farklı malzemelerle bir araya getirebileceğiniz bu tarifi, damak tadınıza göre rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 08:53
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 126 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı karabuğday (greçka)
  • 10-12 dal maydanoz
  • 7-8 dal dereotu
  • Roka, kuza kulağı, bebek ıspanak vb. taze yeşillik
  • ½ çay bardağı ceviz
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çorba kaşığı nar ekşisi
  • ½ limon suyu
  • Tuz, karabiber, kimyon

AŞÇININ NOTU

Karabuğdayı haşlarken kontrol ederek yeterince yumuşadığına emin olun.

YAPILIŞI

  • Karabuğdayı iyice yıkayıp tencereye koyun. Üzerini iki parmak aşacak kadar su koyup haşlayın. Karabuğdaylar patlayıp yumuşayınca altını kapatıp suyunu süzün.
  • Kullanacağınız yeşillikleridoğrayıp karabuğdaya ilave edin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, limon kabuklarını, tuz ve baharatları da ilave edip karıştırın.
  • En son maydanoz ve dereotunu doğrayıp ilave edin. Cevizi de koyup karıştırın.

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