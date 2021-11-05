Lezzet dolu bir ara sıcak: Glutensiz mücver

Mücver, sebzelerin en sevilen hallerinden biri. Kabak mücver ise özellikle ara sıcak veya garnitür olarak sunularak sofraları zenginleştiriyor. Mücverin glutensiz olarak yapılması ise aslında oldukça kolay. Hem pratik hem de lezzetli bu tarife bayılacaksınız. İşte adım adım glutensiz mücver tarifi...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:34
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Sevgililer Günü Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 3 kabak
  • 1 bardak mısır unu
  • 3 yumurta
  • Tuz, karabiber

YAPILIŞI

  • Kabakları rendeleyin.
  • Geniş bir kaba alarak, mısır unu, yumurta, tuz ve karabiber ekleyip malzemeleri iyice karıştırın.
  • Orta ateşte ısıttığınız tavaya bir kaşık sıvı yağ ekleyin.
  • Karışımdan da bir kaşık alıp tavaya yerleştirin ve her iki yönü de kızarıncaya dek pişirin.
  • Afiyet olsun!

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