Lezzet dolu bir ara sıcak: Glutensiz mücver

Mücver, sebzelerin en sevilen hallerinden biri. Kabak mücver ise özellikle ara sıcak veya garnitür olarak sunularak sofraları zenginleştiriyor. Mücverin glutensiz olarak yapılması ise aslında oldukça kolay. Hem pratik hem de lezzetli bu tarife bayılacaksınız. İşte adım adım glutensiz mücver tarifi...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:34Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:34
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam YemeğiAnneler GünüBabalar GünüSevgililer GünüYılbaşıÇocuk PartisiEv PartisiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
3 kabak
1 bardak mısır unu
3 yumurta
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Kabakları rendeleyin.
Geniş bir kaba alarak, mısır unu, yumurta, tuz ve karabiber ekleyip malzemeleri iyice karıştırın.
Orta ateşte ısıttığınız tavaya bir kaşık sıvı yağ ekleyin.
Karışımdan da bir kaşık alıp tavaya yerleştirin ve her iki yönü de kızarıncaya dek pişirin.