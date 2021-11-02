Lezzetinden ödün vermiyor: Glutensiz mercimek köftesi

Mercimek köftesi, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak hemen herkes için aynı zamanda sağlıklı bir seçenek oluyor. Fakat bulgurla yapılması, birçok glutensiz beslenmesi gereken kişiyi bu lezzetten mahrum bıraktığı düşünülüyor. Karabuğdayla yapılan bu tarif ise glutensiz beslenenler için en iyi tat ve dokuya altenatif haline geliyor. İşte glutensiz mercimek köftesi...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:33Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:33
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Ev PartisiYemek DavetiPiknikKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 su bardağı karabuğday unu
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 kuru soğan
4-5 taze soğan
Yarım demet maydanoz
1 limon suyu veya yarım çay bardağından az nar ekşisi
Zeytinyağı
Pul biber
Kimyon
Karabiber
Tuz
AŞÇININ NOTU
Ekşi oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Mercimeği yıkayın ve suyla pişirin.
Suyunu çekince karabuğday ununu ve tuz ekleyin tencerenin ağzını kapatın.
Bu arada ayrı bir kapta zeytin yağında kuru soğanı kavurun ve biber salçası ile domates salçasını pişirin.
Taze soğanın yeşil kısmını ve maydanozu ince ince doğrayın.
Mercimeği karıştırma kabına alın. Baharatlarla iyice yoğurun.
Sosu da yedirin ve yeşillikleri limonu isterseniz nar ekşisini de ekleyin.