Lezzetinden ödün vermiyor: Glutensiz mercimek köftesi

Mercimek köftesi, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak hemen herkes için aynı zamanda sağlıklı bir seçenek oluyor. Fakat bulgurla yapılması, birçok glutensiz beslenmesi gereken kişiyi bu lezzetten mahrum bıraktığı düşünülüyor. Karabuğdayla yapılan bu tarif ise glutensiz beslenenler için en iyi tat ve dokuya altenatif haline geliyor. İşte glutensiz mercimek köftesi...

Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:33
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Ev Partisi Yemek Daveti Piknik Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 su bardağı karabuğday unu
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 kuru soğan
  • 4-5 taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 limon suyu veya yarım çay bardağından az nar ekşisi
  • Zeytinyağı
  • Pul biber
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

Ekşi oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Mercimeği yıkayın ve suyla pişirin.
  • Suyunu çekince karabuğday ununu ve tuz ekleyin tencerenin ağzını kapatın.
  • Bu arada ayrı bir kapta zeytin yağında kuru soğanı kavurun ve biber salçası ile domates salçasını pişirin.
  • Taze soğanın yeşil kısmını ve maydanozu ince ince doğrayın.
  • Mercimeği karıştırma kabına alın. Baharatlarla iyice yoğurun.
  • Sosu da yedirin ve yeşillikleri limonu isterseniz nar ekşisini de ekleyin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA