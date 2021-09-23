Lezzetli ve sağlıklı: Hellim salata tarifi

Hellim peyniri, Kıbrıs'ın en meşhur lezzetlerinden biri ve bu mükemmel lezzet ana yemeklerden kahvaltılara kadar birçok alanda kullanılıyor. Hellim peynirli salata ise glutensiz bir lezzet arayanlar ve diyet yapanlar için en iyi altenatiflerden biri.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 11:47
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Akşam Yemeği Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika

MALZEMELER

  • 1/2 demet roka

  • 5-6 tane cherry domates

  • 10-15 tane siyah zeytin

  • 1 adet göbek marul

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1/4 dilim limon

  • 1/3 çay bardağı zeytinyağı

  • 100 gram hellim peyniri

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

Hazırlanışı:

  • Öncelikle yeşillikleri doğrayın ve bir kaseye alın. Domatesleri doğrayın.
  • Daha sonra bir tavayı ısıtın ve 1-2 cm kalınlığında kestiğiniz hellim peynirlerini tavaya yerleştirin. Önlü arkalı bir şekilde hellim peynirlerini kızartın. Altın rengini aldıktan sonra hazır demektir.
  • Zeytinleri dilimleyin ve kaseye ekleyin.
  • Zeytinyağını, limon suyunu ve nar ekşisini, baharatları ekleyin ve biraz karıştırın.
  • Ardından hellim peynirlerini de salataya ekleyin.
  • Yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

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