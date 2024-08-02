Nohut cipsi tarifi: Hem sağlık hem lezzet deposu

Nohut cipsi, birçok kültürde sağlıklı atıştırmalık olarak popüler hale geldi. En eski baklagillerden biri olan nohut, yaklaşık 7,000 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip. Son yıllarda, sağlıklı beslenme trendinin artmasıyla birlikte nohut cipsi popüler bir atıştırmalık haline gelmiş durumda. Düşük kalorili ve yüksek lif içeriği, onu sağlıklı bir alternatif yapmaktadır. Üstelik nohut cipsi, glutensiz bir atıştırmalık olduğu için çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan kişiler için uygun bir seçenek. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz o tarif...
Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:19Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:19
MALZEMELER
1 kutu haşlanmış nohut (yaklaşık 400 gram)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı toz biber (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Fırını 200°C'ye ısıtın. Nohutları süzün ve kağıt havluyla iyice kurulayın. Nohutların tamamen kuru olması, çıtır olmalarını sağlar.
Kurulanan nohutları geniş bir kaseye alın. Zeytinyağı ve baharatları ekleyin. Tüm nohutların baharatlarla iyice kaplanmasını sağlamak için iyice karıştırın.
Baharatlanmış nohutları fırın tepsisine tek sıra halinde yayın. Üst üste gelmemelerine dikkat edin, böylece her bir nohut eşit şekilde pişer ve çıtır olur.
Nohutları önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika boyunca pişirin. Her 10 dakikada bir tepsiyi sallayarak nohutların eşit şekilde pişmesini sağlayın. Nohutlar altın rengi alıp çıtır hale gelene kadar pişirmeye devam edin.
Fırından çıkan nohutları biraz soğumaya bırakın ve ardından servis yapın. Bu çıtır nohutlar atıştırmalık olarak veya salatalara ek olarak kullanılabilir.