Roza Yemek Tarifleri Glutensiz Tarifler Nohut yemeğini böyle pişirirseniz lokum gibi oluyor: İşte tam ölçülü o tarif…

Nohut yemeğini böyle pişirirseniz lokum gibi oluyor: İşte tam ölçülü o tarif…

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti, tencere yemeklerinin en gözdesi nohut, bu kez en pratik ve tam ölçülü tarifiyle sofralara konuk oluyor. Düdüklü tencerenin mucizevi dokunuşuyla sadece yarım saatte lokum gibi pişen, salçasıyla ve baharat dengesiyle parmak ısırtan lokanta usulü nohut yemeğinin tüm püf noktaları açıklandı.

Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:25

YAPILIŞI

MALZEMELER

3 su bardağı nohut (geceden suda bekletilmiş)

1 yemek kaşığı salça

1 orta boy kuru soğan

2 adet yeşil biber

Sıvı yağ

Kırmızı pul biber

Karabiber

Tuz

Kaynamış sıcak su (yaklaşık 4-5 bardak, nohutların üzerini geçecek seviyede)

ADIM ADIM LOKUM GİBİ NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI
Hazırlık Aşaması: Geceden bol suda beklettiğiniz nohutları sabah bol suyla yıkayıp süzgece alın ve suyunu iyice süzdürün.

Soğan ve Biber Buluşması: Düdüklü tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ dökün. Yemeklik doğranmış kuru soğanı ve küçük doğranmış yeşil biberleri ekleyerek hafifçe kavurun.

Salça ve Baharatların Dansı: Tencereye salçayı, kırmızı pul biberi, karabiberi ilave edin. Süzülen nohutları da ekleyerek malzemeleri 5 dakika kadar kavurmaya devam edin. (Bu kavurma işlemi yemeğin lezzetini iki katına çıkaracaktır.)

Düdüklüde Pişirme Sırrı: Nohutların üzerini geçecek seviyede (yaklaşık 4-5 bardak) kaynamış sıcak suyu tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp düdüklü tencerenin kapağını dikkatlice kapatın. Kısık ateşte yarım saat kadar pişmeye bırakın.

Pişme süresinin ardından tencerenin basıncı inince kapağını açın; dumanı üstünde, lokum kıvamındaki nohut yemeğiniz servise hazır. Yanına demli bir pirinç pilavı ekleyerek afiyetle tüketebilirsiniz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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