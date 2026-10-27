Nohut yemeğini böyle pişirirseniz lokum gibi oluyor: İşte tam ölçülü o tarif…

MALZEMELER

3 su bardağı nohut (geceden suda bekletilmiş)

1 yemek kaşığı salça

1 orta boy kuru soğan

2 adet yeşil biber

Sıvı yağ

Kırmızı pul biber

Karabiber

Tuz

Kaynamış sıcak su (yaklaşık 4-5 bardak, nohutların üzerini geçecek seviyede)

ADIM ADIM LOKUM GİBİ NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI

Hazırlık Aşaması: Geceden bol suda beklettiğiniz nohutları sabah bol suyla yıkayıp süzgece alın ve suyunu iyice süzdürün.

Soğan ve Biber Buluşması: Düdüklü tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ dökün. Yemeklik doğranmış kuru soğanı ve küçük doğranmış yeşil biberleri ekleyerek hafifçe kavurun.

Salça ve Baharatların Dansı: Tencereye salçayı, kırmızı pul biberi, karabiberi ilave edin. Süzülen nohutları da ekleyerek malzemeleri 5 dakika kadar kavurmaya devam edin. (Bu kavurma işlemi yemeğin lezzetini iki katına çıkaracaktır.)

Düdüklüde Pişirme Sırrı: Nohutların üzerini geçecek seviyede (yaklaşık 4-5 bardak) kaynamış sıcak suyu tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp düdüklü tencerenin kapağını dikkatlice kapatın. Kısık ateşte yarım saat kadar pişmeye bırakın.

Pişme süresinin ardından tencerenin basıncı inince kapağını açın; dumanı üstünde, lokum kıvamındaki nohut yemeğiniz servise hazır. Yanına demli bir pirinç pilavı ekleyerek afiyetle tüketebilirsiniz.