Patates böreği tarifi: Patates böreği nasıl yapılır?
Glutensiz beslenme, çölyak hastalığı tedavisinin temel taşı olarak biliniyor. Çölyak hastalığına sahip olan kişilere özel bu tarfi sayesinde mideniz şenlenecek. Peki patates böreği nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Patates böreği tarifi...
Giriş Tarihi: 23.11.2021 17:00Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 17:00
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
1 kg patates
1 tane havuç
1 su bardağı bezelye
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvıyağ
1 pk kabartma tozu
2-3 adet sosis
5-6 dilim sucuk
3 adet yumurta
1 su bardağı pirinç unu
1 su bardağı mısır unu
yarım demet dereotu
1 su bardağı kaşar rendesi
AŞÇININ NOTU
Kullandığınız ürünlerin içeriğinde gluten olmadığına dair aşağıdaki tasdik logoları ürün paketinde bulunmalıdır.
YAPILIŞI
Patateslerin kabukları soyulup, küçük küpler halinde doğranır.
Havuç rendelenir, sucuk,salam dereotu doğranır.
Büyükçe bir kapta bütün malzemeler karıştırılıp yağlanmış borcama dökülür.
180-200 dereceye ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.