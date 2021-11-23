Patates böreği tarifi: Patates böreği nasıl yapılır?

Glutensiz beslenme, çölyak hastalığı tedavisinin temel taşı olarak biliniyor. Çölyak hastalığına sahip olan kişilere özel bu tarfi sayesinde mideniz şenlenecek. Peki patates böreği nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Patates böreği tarifi...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 17:00
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika

MALZEMELER

  • 1 kg patates
  • 1 tane havuç
  • 1 su bardağı bezelye
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 1 pk kabartma tozu
  • 2-3 adet sosis
  • 5-6 dilim sucuk
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı pirinç unu
  • 1 su bardağı mısır unu
  • yarım demet dereotu
  • 1 su bardağı kaşar rendesi

AŞÇININ NOTU

Kullandığınız ürünlerin içeriğinde gluten olmadığına dair aşağıdaki tasdik logoları ürün paketinde bulunmalıdır.

YAPILIŞI

  • Patateslerin kabukları soyulup, küçük küpler halinde doğranır.
  • Havuç rendelenir, sucuk,salam dereotu doğranır.
  • Büyükçe bir kapta bütün malzemeler karıştırılıp yağlanmış borcama dökülür.
  • 180-200 dereceye ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.

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