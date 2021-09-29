Protein deposu: Greçka salatası tarifi

MALZEMELER
Bir su bardağı haşlanmış karabuğday (greçka)
Bir su bardağı doğranmış kornişon turşusu
Yarım demet dereotu
Yarım demet taze soğan
Bir kase dilimlenmiş ve kızartılmış mantar
Zeytinyağı
Pul biber
Tuz
AŞÇININ NOTU
Salatanın lezzetini artırmak için üzerine haşlanmış pancar ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Yeşillikleri ince ince kıyın.
Derin bir kase içinde tüm malzemeleri harmanlayın.
Ardından içine zeytinyağını ve baharatları ilave edin.
Kaşık yardımıyla salatayı karıştırın. Dilerseniz üzerine haşlanmış pancar dilimlerini ekleyebilirsiniz.