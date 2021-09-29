Protein deposu: Greçka salatası tarifi

Yüksek protein içeriği sayedinde besleyici olan greçka (karabuğday), gluten hassasiyeti olanlar için de şahane bir besin. Dilerseniz ana öğün dilerseniz de yemeğin yancısı olarak hazırlayabilirsiniz. İşte tarifimizin detayları...

Giriş Tarihi: 29.09.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 12:04
  • 2 Kişilik
  • Glutensiz
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

Bir su bardağı haşlanmış karabuğday (greçka)
Bir su bardağı doğranmış kornişon turşusu
Yarım demet dereotu
Yarım demet taze soğan
Bir kase dilimlenmiş ve kızartılmış mantar
Zeytinyağı
Pul biber
Tuz

AŞÇININ NOTU

Salatanın lezzetini artırmak için üzerine haşlanmış pancar ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

Yeşillikleri ince ince kıyın.
Derin bir kase içinde tüm malzemeleri harmanlayın.
Ardından içine zeytinyağını ve baharatları ilave edin.
Kaşık yardımıyla salatayı karıştırın. Dilerseniz üzerine haşlanmış pancar dilimlerini ekleyebilirsiniz.

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