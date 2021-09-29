Protein deposu: Greçka salatası tarifi

MALZEMELER

Bir su bardağı haşlanmış karabuğday (greçka)

Bir su bardağı doğranmış kornişon turşusu

Yarım demet dereotu

Yarım demet taze soğan

Bir kase dilimlenmiş ve kızartılmış mantar

Zeytinyağı

Pul biber

Tuz

