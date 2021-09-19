Sadece iki malzeme: İşte glutensiz muzlu puding tarifi
Sadece iki malzeme ile hazırlanan glutensiz muzlu puding, hem kolay olması hem de glutensiz olması sayesinde kolaylıkla severek tüketeceğiniz bir tatlı haline geliyor. Hem ufak tatlı kaçamaklarında hem de davetlerinizde herkesin yiyebileceği bir altenatif olarak menüye dahil edebilirsiniz. İşte dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz puding tarifi...
Giriş Tarihi: 19.09.2021 14:48Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 14:48
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenGlutensiz
Şeker BayramıKurban BayramıDoğum GünüSevgililer GünüYılbaşıÇocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiPiknikKandilKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
2 adet büyük boy muz,
1/2 su bardağı tam yağlı süt.
Çikolata kaplama için:
50 g çikolata,
2 yemek kaşığı krema.
AŞÇININ NOTU
Muzlar piştiğinde sulanacaktır. Pudinginizi yaparken bu suyu kullanmayın. Aksi takdirde pudinginiz de sulanabilir.
YAPILIŞI
Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye muzları aldıktan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında dışları tamamen kararana kadar pişirin. Yaklaşık 10-15 dakika sürecektir.
Daha sonra fazla beklemeden muzların kabuklarını soyarak bir kaba alın.
Sütü ekleyip el blenderı ile püre haline getirin.
Hiç bekletmeden pudingi koyacağınız kaba alabilirsiniz.
Ardından buzdolabında 15 dakika kadar bekletin.
Çikolata kaplamak için kremayı biraz ısıtın ve içerisine çikolatayı ekleyin. Eriyene kadar karıştırın.
Pudingleri kalıptan çıkarıp üzerine ganajı gezdirin.