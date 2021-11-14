Sağlık dolu bir lezzet: Glutensiz karnabahar pizza
Karnabahar, içerdiği yüksek oranda A vitamini sayesinde bolca tüketilmesi gereken sebzelerden biri. Sadece salatası veya yemeği değil aynı zamanda bir pizzanın da vazgeçilmez malzemelerinden biri olabileceğini biliyor muydunuz? İşte karnabahar pizzanın glutensiz tüketenler için en pratik tarifi...
Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:02Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 09:14
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
4 su bardağı öğütülmüş karnabahar (çiğ olarak)
1 su bardağı beyaz peynir
3 yumurta
1/2 demet maydanoz
2 diş sarımsak ezilmiş
Yeteri kadar tuz ve karabiber
Üzeri için:
4 veya 5 adet ikiye bölünmüş cherry domates
200 gram ıspanak
4 adet mantar
1 su bardağı rendelenmiş mozzeralla veya kaşar peyniri
Sosu için:
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı ılık su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
AŞÇININ NOTU
Kalan dilimleri ertesi gün hafif ısıtarak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Fırını önceden 200 derecede ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Çiğ karnabaharı çiçeklerine ayırın ve mutfak robotununda pirinç haline gelene kadar çekin.
Büyük bir kapta, karnabahar pirincini ve diğer malzemeleri bir araya getirin ve iyice karıştırın.
Yağlı kağıdın üzerine bir santim kalınlığında olacak şekilde bir spatula ile düzgünce yerleştirin. Kalınlığın her yerde eşit olduğundan emin olun.
Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.
Fırından alın, üzerine hazırladığınız domates sosu ve dilimlediğiniz malzemeleri, rendelenmiş kaşar peynirini eşit olarak yayın.
Tepsiyi tekrar fırına atın, peynir eriyene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
Dilimler halinde kesin ve sıcak olarak servis edin.