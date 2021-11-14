Sağlık dolu bir lezzet: Glutensiz karnabahar pizza

Fırını önceden 200 derecede ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Çiğ karnabaharı çiçeklerine ayırın ve mutfak robotununda pirinç haline gelene kadar çekin.

Büyük bir kapta, karnabahar pirincini ve diğer malzemeleri bir araya getirin ve iyice karıştırın.