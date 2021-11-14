Sağlık dolu bir lezzet: Glutensiz karnabahar pizza

Karnabahar, içerdiği yüksek oranda A vitamini sayesinde bolca tüketilmesi gereken sebzelerden biri. Sadece salatası veya yemeği değil aynı zamanda bir pizzanın da vazgeçilmez malzemelerinden biri olabileceğini biliyor muydunuz? İşte karnabahar pizzanın glutensiz tüketenler için en pratik tarifi...

Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 09:14
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 4 su bardağı öğütülmüş karnabahar (çiğ olarak)
  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • 3 yumurta
  • 1/2 demet maydanoz
  • 2 diş sarımsak ezilmiş
  • Yeteri kadar tuz ve karabiber

Üzeri için:

  • 4 veya 5 adet ikiye bölünmüş cherry domates
  • 200 gram ıspanak
  • 4 adet mantar
  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzeralla veya kaşar peyniri

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı ılık su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik

AŞÇININ NOTU

Kalan dilimleri ertesi gün hafif ısıtarak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Fırını önceden 200 derecede ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  • Çiğ karnabaharı çiçeklerine ayırın ve mutfak robotununda pirinç haline gelene kadar çekin.
  • Büyük bir kapta, karnabahar pirincini ve diğer malzemeleri bir araya getirin ve iyice karıştırın.
  • Yağlı kağıdın üzerine bir santim kalınlığında olacak şekilde bir spatula ile düzgünce yerleştirin. Kalınlığın her yerde eşit olduğundan emin olun.
  • Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.
  • Fırından alın, üzerine hazırladığınız domates sosu ve dilimlediğiniz malzemeleri, rendelenmiş kaşar peynirini eşit olarak yayın.
  • Tepsiyi tekrar fırına atın, peynir eriyene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
  • Dilimler halinde kesin ve sıcak olarak servis edin.

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