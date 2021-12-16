Sağlıklı atıştırmalıkların en lezzetlisi: Hurma topları
Hurma, sadece Ramazan'da değil, artık yılın her döneminde popülerliğini koruyan bir yiyecek. Özellikle işlenmiş şeker yerine kullanılabilecek muhteşem tadı ile öne çıkan hurma, tatlıların da vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor. Üstelik glutensiz beslenmek isteyenler için de en iyi seçeneklerden biri olmasının sayesinde atıştırmalık saatlerinde bir bardak kahve veya çayın yanında yerini alıyor. İşte lezzetine hayran kalacağınız hurma topları tarifi...
Giriş Tarihi: 16.12.2021 08:54Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 08:54
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Doğum GünüSevgililer GünüYılbaşıÇocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
1 kase hurma
2 yemek kaşığı çekilmiş ceviz
1 yemek kaşığı kakao
4-5 adet kuru incir
1 kase hindistan cevizi
AŞÇININ NOTU
Kuru incir yerine erik veya üzüm gibi meyvelerin kurutulmuşunu da tercih edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Hurmaların çekirdeklerini çıkartın.
Cevizleri iyice dövün.
Bir robota hurmaları ve incirleri alın.
Üzerine ceviz ve kakaoyu ekleyin.
Robotta iyice çekin ve karışımı hamur haline getirin.
Yanınıza bir kase su alın. Elinizi suya batırarak hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın.
Hindistan cevizi dolu kasede topları harmanlayın ve bir kaseye alın.
Buz dolabında bir süre beklettikten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.