Unsuz lor peynirli kurabiye tarifi: Gevrek bir tat arayanlar buraya! Ağızda dağılan enfes lezzet...
Birçok kişinin gluten alerjisi olabiliyor. Bu alerjiye sahip olanlar çoğu besini yiyemiyor. Fakat öyle bir tarifle geldik ki, bu kurabiye hem doyurucu hem de pratik bir atıştırmalık oluyor. Aynı zamanda kayısı ve fındığın birleşimiyle marzipan tadında enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Sadece 15 dakikada pişen bu lezzeti denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:30Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:30
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
144 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı fındık
12 adet kuru kayısı
200 gram lor peyniri
1 adet yumurta
1/ 2 paket kabartma tozu
YAPILIŞI
Fındıkları rondodan geçirin. Ardından kayısıları da ekleyin ve malzemeler birleşinceye kadar iyice çekmeye devam edin.
Lor peyniri, yumurta ve kabartma tozunu ekledikten sonra tekrar robottan geçirin.
Cıvık bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Normal bir yemek kaşığı yardımıyla hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış fırında, 175 derecede 15 dakika kadar pişirin.