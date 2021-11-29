"Bir hamur işinde un, şeker olmadan ne kadar lezzet olur?" sorusuna en net cevabı veriyoruz. Gluten hassasiyeti olanların da tercih edebileceği bu kek kilo alma problemini de ortadan kaldırıyor. Lafı çok uzatmadan bu şahane kekin detaylarını ele alalım, buyursunlar.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 17:20Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 17:21
2 Kişilik
Glutensiz
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
Bir adet olgun muz
3 yemek kaşığı su
Bir adet yumurta
Yarım çay kaşığı gerçek vanilya
Yarım çay bardağı ham kakao
1/4 çay kaşığı karbonat
AŞÇININ NOTU
3 yemek kaşığı su yerine süt de kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Derin bir kabın içine yumurtayı kırın ve çırpın.
Üzerine suyu ve ve ezilmiş muzu ilave edip karıştırın. Karışımın üzerine ham kakaoyu eleyin.
Son olarak karbonatı ve vanilyayı da karışıma dahil edin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.