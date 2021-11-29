Yedikçe zayıflatacak: Unsuz şekersiz bitter kek tarifi

"Bir hamur işinde un, şeker olmadan ne kadar lezzet olur?" sorusuna en net cevabı veriyoruz. Gluten hassasiyeti olanların da tercih edebileceği bu kek kilo alma problemini de ortadan kaldırıyor. Lafı çok uzatmadan bu şahane kekin detaylarını ele alalım, buyursunlar.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 17:21
  • 2 Kişilik
  • Glutensiz
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • Bir adet olgun muz
  • 3 yemek kaşığı su
  • Bir adet yumurta
  • Yarım çay kaşığı gerçek vanilya
  • Yarım çay bardağı ham kakao
  • 1/4 çay kaşığı karbonat

AŞÇININ NOTU

3 yemek kaşığı su yerine süt de kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Derin bir kabın içine yumurtayı kırın ve çırpın.
  • Üzerine suyu ve ve ezilmiş muzu ilave edip karıştırın. Karışımın üzerine ham kakaoyu eleyin.
  • Son olarak karbonatı ve vanilyayı da karışıma dahil edin.
  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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