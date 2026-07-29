Çıtır çıtır dokusuyla mest edecek! Tam kıvamında çi börek tarifi
Eskişehir mutfağının en sevilen başyapıtlarından biri olan çi börek, incecik çıtır hamuru ve ısırıldığında ağza yayılan sulu iç harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İster kahvaltılarda ister çay saatlerinde sofralarınızı şölene çevirecek bu eşsiz lezzeti evde tam kıvamında yapmak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Gelin, yedikçe yedirten dokusuyla herkesi kendine hayran bırakacak orijinal çi börek tarifine birlikte göz atalım.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:50
YAPILIŞI
MALZEMELER
Hamuru için:
3 su bardağı un (gerekirse azar azar eklenebilir)
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma - hamurun daha çıtır olması için)
İç Harcı için:
300 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet büyük boy kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı su (iç harcın sulu kalması için en önemli malzemedir)
Kızartmak için:
Bol sıvı yağ (ayçiçek yağı)
HAZIRLANIŞI
Hamuru Yoğurun: Geniş bir yoğurma kabına unu ve tuzu alıp harmanlayın. Ortasını havuz gibi açarak suyu ve sirkeyi ekleyin. Ele yapışmayan, orta sertlikte pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru Dinlendirin: Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bezle veya streç filmle kapatarak yaklaşık 30 dakika oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.
İç Harcı Hazırlayın: Hamur dinlenirken soğanı rendeleyin. Geniş bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Üzerine suyu ekleyerek harcı iyice yoğurun. Sürülebilir, yumuşak ve sulu bir kıvam almalıdır.
Bezeler Oluşturun: Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak bezeler hazırlayın. Bu ölçülerden yaklaşık 10-12 adet beze çıkacaktır.
Hamuru Açın: Tezgahı hafifçe unlayarak her bir bezeyi merdane veya oklava yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde, ince bir şekilde açın.
İç Harcı Ekleyin: Açtığınız hamurun yarısına hazırladığınız sulu kıymalı harçtan yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar koyun ve ince bir tabaka halinde yayın. Kenarlarında biraz boşluk bırakmaya dikkat edin.
Kapatın: Hamurun boş kalan diğer yarısını kıymalı kısmın üzerine yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarının açılmaması için parmak uçlarınızla veya bir çatal yardımıyla iyice bastırın. (Varsa rulet ile kenarlarını keserek düzeltebilirsiniz).
Kızartın: Geniş ve derin bir tavada bol sıvı yağı iyice kızdırın. Hazırladığınız börekleri kızgın yağa atın. Börekler anında kabaracaktır; her iki yüzünü de altın sarısı renk alana kadar (yaklaşık 1-2 dakika) çevirerek kızartın.
Servis Edin: Kızaran börekleri fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın ve soğutmadan, sıcak sıcak servis yapın.
PÜF NOKTALARI
İç harcın suyu: Kıymalı harca mutlaka su eklemelisiniz. Çi böreğin özelliği, ısırıldığında içinden kendi et suyunun akmasıdır.
Yağın sıcaklığı: Yağ mutlaka çok kızgın olmalıdır. Yağ yeterince ısınmazsa börekler yağı çeker, kabarmaz ve çıtır olmaz.
Kenarların kapanması: Hamurun kenarlarını çok sıkı kapattığınızdan emin olun. Açık kalırsa içindeki su yağa akar ve yağın sıçramasına neden olur.
Bekletmeden kızartın: Börekleri hazırladıktan sonra hamurun içindeki sudan dolayı yumuşamaması için bekletmeden hemen kızartmanız en iyi sonucu verecektir. Afiyet olsun!