Fırından çıkar çıkmaz bitiyor! İşte en lezzetli dereotlu poğaça tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya (10 g) veya yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

4–4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı:

200 g beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

Üzeri için:

Ayırdığınız yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele hafif yapışan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalandırın.

Peynir ve dereotunu karıştırın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın, açıp iç harcı koyun ve kapatın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerini örtüp 20 dakika tepsi mayası yaptırın.

Yumurta sarısını sütle çırpıp üzerlerine sürün. İsterseniz susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI

Hamurun çok sert olmaması için unu kontrollü ekleyin.

Poğaçaların daha uzun süre yumuşak kalması için fırından çıktıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp 10 dakika dinlendirin.

İç harca biraz kaşar peyniri ekleyerek daha lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz. Afiyet olsun!