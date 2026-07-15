Paris sokaklarında hissedeceksiniz! Kruvasan tarifi

Hamur (Détrempe) İçin:
Katlama (Laminasyon) İçin:
250g soğuk tereyağı (Tercihen en az %82 yağ oranına sahip kaliteli bir tereyağı)
Üzeri İçin:
1. Hamuru Yoğurma ve İlk Dinlendirme
2. Tereyağı Bloğunu Hazırlama
3. Katlama (Laminasyon) İşlemi
4. Şekil Verme
5. Son Mayalandırma
6. Pişirme
💡 Püf Noktaları:
- Isı Kontrolü: Kruvasan yapımındaki en kritik kural ortamın ve malzemelerin ısısıdır. Hamur ve tereyağı her zaman soğuk olmalıdır. Eğer çalışırken hamur ısınır veya tereyağı erimeye başlarsa, hemen buzdolabına geri koyup 15-20 dakika bekletin.
- Tereyağı Seçimi: Başarılı bir katmanlaşma için tereyağının su oranının düşük, yağ oranının yüksek olması gerekir. Klasik kahvaltılık tereyağları sulanma yapabilir.