Paris sokaklarında hissedeceksiniz! Kruvasan tarifi

Evde kruvasan yapmak ilk başta göz korkutucu görünse de, işin sırrı sadece biraz sabır ve hamuru doğru ısıda işlemekte gizlidir. Fırından yayılan o mis gibi tereyağı kokusu ve ilk ısırıkta dökülen çıtır çıtır katmanlar, yapım aşamasında verdiğiniz tüm emeğe fazlasıyla değecek. Pazar kahvaltılarınızı bir Paris kafesine dönüştürecek bu klasik lezzet için hazırsanız, kolları sıvayıp mutfağa geçelim.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:51

YAPILIŞI

Malzemeler

Hamur (Détrempe) İçin:

  • 500g çok amaçlı un veya ekmeklik un
  • 140ml soğuk su
  • 140ml soğuk tam yağlı süt
  • 50g toz şeker
  • 10g tuz
  • 10g instant maya
  • 40g tereyağı (oda sıcaklığında, yumuşamış)

Katlama (Laminasyon) İçin:

  • 250g soğuk tereyağı (Tercihen en az %82 yağ oranına sahip kaliteli bir tereyağı)

Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta (çırpılmış)
  • 1 yemek kaşığı süt

👩‍🍳 Yapılışı

1. Hamuru Yoğurma ve İlk Dinlendirme

  1. Geniş bir kasede un, şeker, tuz ve mayayı karıştırın.
  2. Üzerine soğuk su, soğuk süt ve 40g yumuşamış tereyağını ekleyin.
  3. Pürüzsüz ve elastik bir hamur elde edene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.
  4. Hamuru bir kaba alın, üzerini streç filmle kapatın ve oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.
  5. Ardından hamurun havasını alın, dikdörtgen bir şekil verin ve streç filme sararak bir gece (8-12 saat) buzdolabında dinlendirin.

2. Tereyağı Bloğunu Hazırlama

  1. 250g soğuk tereyağını pişirme kağıdının arasına alın.
  2. Merdane yardımıyla tereyağına vurarak ve açarak yaklaşık 15x15 cm boyutlarında kare bir blok haline getirin.
  3. Tereyağı bloğunu buzdolabına kaldırın ve hamurla aynı sertlikte (soğuk ama kırılmayacak kadar esnek) olmasını sağlayın.

3. Katlama (Laminasyon) İşlemi

  1. Soğuyan hamuru unlanmış tezgahta, tereyağı bloğunun iki katı büyüklüğünde bir dikdörtgen olacak şekilde açın.
  2. Tereyağı bloğunu hamurun tam ortasına yerleştirin ve hamurun kenarlarını tereyağının üzerine zarf gibi kapatarak tereyağını tamamen hapsedin.
  3. Hamuru merdane ile uzunlamasına (yaklaşık 60 cm) açın.
  4. İlk Tur (Tekli Katlama): Hamurun üçte birini ortaya, diğer üçte birini de onun üzerine katlayın (mektup katlar gibi). Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  5. İkinci ve Üçüncü Tur: Hamuru dolaptan alın, yönünü 90 derece çevirin (açık uçlar size baksın) ve tekrar uzunlamasına açıp aynı katlama işlemini yapın. Bu işlemi toplamda 3 kez tekrarlayın. Her tur arasında hamuru 30 dakika buzdolabında dinlendirmeyi unutmayın.

4. Şekil Verme

  1. Son dinlenmeden sonra hamuru yaklaşık 4-5 mm kalınlığında büyük bir dikdörtgen şeklinde açın.
  2. Kenarlarındaki düzensiz kısımları bıçakla keserek düzeltin.
  3. Hamurdan tabanı 10 cm, uzunluğu 25 cm olan uzun ikizkenar üçgenler kesin.
  4. Her üçgenin geniş tabanına küçük bir çentik atın ve tabandan sivri uca doğru hafifçe rulo yaparak sarın. Sivri ucun altta kalmasına dikkat edin.

5. Son Mayalandırma

  1. Şekil verdiğiniz kruvasanları aralıklı olarak pişirme kağıdı serili tepsiye dizin.
  2. Üzerlerine yumurta ve süt karışımını fırçayla nazikçe sürün (katmanların arasına gelmemesine özen gösterin, aksi takdirde kabarmazlar).
  3. Oda sıcaklığında (yaklaşık 24-26°C'yi geçmeyen bir ortamda tereyağının erimemesi çok önemlidir) boyutları iki katına çıkana kadar, yaklaşık 2 saat mayalandırın.

6. Pişirme

  1. Fırını önceden 200°C'ye ısıtın.
  2. Kruvasanları fırına verin ve 10 dakika pişirin. Ardından ısıyı 180°C'ye düşürün ve 10-15 dakika daha, üzerleri iyice kızarana kadar pişirin.
  3. Fırından aldıktan sonra tel ızgara üzerinde ılımaya bırakın.

💡 Püf Noktaları:

  • Isı Kontrolü: Kruvasan yapımındaki en kritik kural ortamın ve malzemelerin ısısıdır. Hamur ve tereyağı her zaman soğuk olmalıdır. Eğer çalışırken hamur ısınır veya tereyağı erimeye başlarsa, hemen buzdolabına geri koyup 15-20 dakika bekletin.
  • Tereyağı Seçimi: Başarılı bir katmanlaşma için tereyağının su oranının düşük, yağ oranının yüksek olması gerekir. Klasik kahvaltılık tereyağları sulanma yapabilir.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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