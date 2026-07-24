Sandviç poğaça tarifi! Kahvaltının vazgeçilmezi olacak

Malzemeler

Mayayı Aktifleştirme: Yoğurma kabına ılık süt, ılık su, toz şeker ve mayayı alın. Malzemeleri karıştırıp mayanın canlanması için yaklaşık 5-10 dakika bekleyin.

Hamuru Yoğurma: Sıvı karışımın içerisine sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave ederek ele yapışmayan ancak oldukça yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.

Birinci Mayalama: Hamurun üzerini temiz bir bez veya streç film ile hava almayacak şekilde kapatın. Ilık bir ortamda hamur iki katına çıkana kadar, yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakın.

Şekil Verme: Mayalanan hamurun fazla havasını almak için 1-2 dakika daha nazikçe yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde eşit parçalar koparıp yuvarlayın. Görseldeki gibi dolgun durmaları için hafifçe oval bir şekil vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Tepsi Mayası: Poğaçaların puf puf olması için tepsideyken üzerlerini tekrar hafif bir bezle örtüp 15-20 dakika kadar daha mayalanmalarını sağlayın.

Fırınlama: Ayırdığınız yumurta sarısını 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ile çırpıp poğaçaların üzerine fırçayla sürün. Görseldeki orijinal dokuyu yakalamak için üzerlerine karışık olarak susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.