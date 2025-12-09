Yiyen bir dilimle yetinemiyor! Su böreğinin gizli sırrı ortaya çıktı!

Su Böreği Tarifi (6–8 Kişilik)
✅ Hamuru İçin:
6 adet yumurta
1 yemek kaşığı tuz
5 – 5,5 su bardağı un (kontrollü)
1 su bardağı su
✅ Haşlamak İçin:
Büyük bir tencere dolusu kaynar su
1 yemek kaşığı tuz
✅ Soğuk Su İçin:
Geniş bir kapta soğuk su
✅ Arası İçin:
300–350 g beyaz peynir (veya lor)
İsteğe bağlı yarım demet maydanoz
✅ Üzeri ve Katlar Arası İçin:
200 g tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
👩🍳 Yapılışı
1️⃣ Hamurun Hazırlanması
Yumurta, tuz ve suyu yoğurma kabına al.
Unu yavaş yavaş ekleyerek sert bir hamur yoğur.
Hamuru 10 bezeye böl, üzerini ört ve en az 20–30 dk dinlendir.
2️⃣ Bezeleri Açma
Her bezeyi yufkadan biraz kalın olacak şekilde aç.
Açtıklarını unlayıp üst üste koyabilirsin.
3️⃣ Haşlama İşlemi
Kaynar tuzlu suya 1 yufkayı at.
20–30 saniye haşla.
Delikli kepçe ile alıp hemen soğuk suya sok, çıkar ve süz.
👉 İlk 2 kat haşlanmadan serilecek (böreğin alt-üst çıtırlığı için).
4️⃣ Tepsiye Dizme
Tereyağı + sıvı yağı erit.
Tepsiyi güzelce yağla.
Sıralama şöyle olacak:
Kat: Çiğ yufka
Kat: Çiğ yufka (yağla)
Kat: Haşlanmış yufka + yağ
Kat: Haşlanmış yufka + yağ
Kat: Peynirli harç
Kat: Haşlanmış yufka + yağ
Kat: Haşlanmış yufka + yağ
Kat: Çiğ yufka
Kat: Çiğ yufka
👉 Her kat mutlaka yağlanmalı.
5️⃣ Pişirme
Önceden ısıtılmış 180°C fırında
Altı üstü güzel kızarana kadar 40–45 dakika pişir.
⭐ Püf Noktaları
Hamur sert olmazsa dağılır.
Haşlama süresi çok kısa olmalı, yoksa erir.
Fırından çıkınca 10–15 dk dinlendir, sonra kes.