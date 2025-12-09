Yiyen bir dilimle yetinemiyor! Su böreğinin gizli sırrı ortaya çıktı!

Yumuşacık katları, uzayan peyniri ve ağızda dağılan dokusuyla ustaların sırrı sandığınız o efsane lezzet aslında evde, sanıldığından çok daha kolay yapılıyor. İşte ilk lokmada “Ben bunu neden daha önce denemedim?” dedirten gerçek su böreği tarifi…

Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:02

YAPILIŞI

Su Böreği Tarifi (6–8 Kişilik)

✅ Hamuru İçin:

6 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

5 – 5,5 su bardağı un (kontrollü)

1 su bardağı su

✅ Haşlamak İçin:

Büyük bir tencere dolusu kaynar su

1 yemek kaşığı tuz

✅ Soğuk Su İçin:

Geniş bir kapta soğuk su

✅ Arası İçin:

300–350 g beyaz peynir (veya lor)

İsteğe bağlı yarım demet maydanoz

✅ Üzeri ve Katlar Arası İçin:

200 g tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

👩‍🍳 Yapılışı

1️⃣ Hamurun Hazırlanması

Yumurta, tuz ve suyu yoğurma kabına al.

Unu yavaş yavaş ekleyerek sert bir hamur yoğur.

Hamuru 10 bezeye böl, üzerini ört ve en az 20–30 dk dinlendir.

2️⃣ Bezeleri Açma

Her bezeyi yufkadan biraz kalın olacak şekilde aç.

Açtıklarını unlayıp üst üste koyabilirsin.

3️⃣ Haşlama İşlemi

Kaynar tuzlu suya 1 yufkayı at.

20–30 saniye haşla.

Delikli kepçe ile alıp hemen soğuk suya sok, çıkar ve süz.

👉 İlk 2 kat haşlanmadan serilecek (böreğin alt-üst çıtırlığı için).

4️⃣ Tepsiye Dizme

Tereyağı + sıvı yağı erit.

Tepsiyi güzelce yağla.

Sıralama şöyle olacak:

Kat: Çiğ yufka

Kat: Çiğ yufka (yağla)

Kat: Haşlanmış yufka + yağ

Kat: Haşlanmış yufka + yağ

Kat: Peynirli harç

Kat: Haşlanmış yufka + yağ

Kat: Haşlanmış yufka + yağ

Kat: Çiğ yufka

Kat: Çiğ yufka

👉 Her kat mutlaka yağlanmalı.

5️⃣ Pişirme

Önceden ısıtılmış 180°C fırında

Altı üstü güzel kızarana kadar 40–45 dakika pişir.

⭐ Püf Noktaları

Hamur sert olmazsa dağılır.

Haşlama süresi çok kısa olmalı, yoksa erir.

Fırından çıkınca 10–15 dk dinlendir, sonra kes.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?