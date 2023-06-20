Anında serinleten lezzet! Şeftalili buzlu çay tarifi

Şeftalilerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra şeftalileri küp şeklinde doğrayın.

Bir tencereye suyu kaynatın ve kaynar suyun içine siyah çay poşetlerini ekleyin. Çayı yaklaşık 5 dakika demlemeye bırakın.

Demlenen çayı ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın. Çayın tamamen soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyin.

Soğuyan çayı ve şeftaliyi başka bir kaba aktarın ve buzdolabında iyice soğuması için yaklaşık 1 saat bekletin.

Şeftali dilimlerini ve buzları çay bardaklarına ekleyin.

İsteğe bağlı olarak her bardağa biraz bal ekleyebilirsiniz.

Karışımı iyice karıştırın ve servis yapın.