Anında serinleten lezzet! Şeftalili buzlu çay tarifi

Sıcak havada serinleten bir içecek arıyorsanız bu tarif tam size göre! İçerisinde koruyucu madde olmadığı için sağlıklı tarifler arasında yer alan ev yapımı soğuk çayı bir de şeftali aromasıyla deneyin. İşte şeftalili buzlu çay tarifi...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:35

MALZEMELER

2 adet şeftali

4 adet siyah çay poşeti

4 su bardağı su

2 yemek kaşığı bal

Buz

YAPILIŞI

Şeftalilerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra şeftalileri küp şeklinde doğrayın.

Bir tencereye suyu kaynatın ve kaynar suyun içine siyah çay poşetlerini ekleyin. Çayı yaklaşık 5 dakika demlemeye bırakın.

Demlenen çayı ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın. Çayın tamamen soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyin.

Soğuyan çayı ve şeftaliyi başka bir kaba aktarın ve buzdolabında iyice soğuması için yaklaşık 1 saat bekletin.

Şeftali dilimlerini ve buzları çay bardaklarına ekleyin.

İsteğe bağlı olarak her bardağa biraz bal ekleyebilirsiniz.

Karışımı iyice karıştırın ve servis yapın.

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