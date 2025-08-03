Bergamotlu soğuk çay tarifi: Ferahlatan nefis lezzet

Sıcak yaz günlerinde hem serinletici hem de aromatik bir içecek arıyorsanız, bergamotlu soğuk çay tam size göre! Kendine özgü narenciye kokusuyla bilinen bergamot, siyah çayla birleştiğinde ortaya hem klasik hem de ferahlatıcı bir tat çıkıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, hem doğal hem de sağlıklı bir serinlik yakalayabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 03.08.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 08:59

YAPILIŞI

MALZEMELER:

3 poşet bergamot aromalı siyah çay (Earl Grey en uygunudur)

1 litre kaynamış su

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı, yerine şeker de kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı limon suyu

4-5 dilim limon

Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)

Buz küpleri

HAZIRLIK:
Kaynar suyu 1 litre olacak şekilde hazırlayın. Çay poşetlerini içine atıp 5-7 dakika demleyin. Daha uzun bekletirseniz tadı acılaşabilir.
Demleme işlemi tamamlanınca çay poşetlerini çıkarın. Çay hala sıcakken bal veya şekeri ilave edin ve karıştırın.
Çayı oda sıcaklığına gelene kadar bekletin, ardından buzdolabına kaldırarak tamamen soğutun (en az 1 saat).
Soğuyan çayı bardaklara dökün. İçine limon dilimleri, nane yaprakları ve bolca buz ekleyin. Arzuya göre biraz daha limon suyu ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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