Ferahlatan lezzet: Ev yapımı cool lime tarifi

Sıcak havaların olmazsa olmazı limon aromalı içeceği bir de naneli deneyin! Birkaç malzemeyle hazırlayacağınız bu içecek dışarıda içtiklerinizi aratmayacak ve bir daha dışarıdan almak istemeyeceksiniz!
Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:07Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 09:07
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
50 kcal
MALZEMELER
1 adet orta büyüklükte limon
7-8 dal nane
2,5 yemek kaşığı şeker
450 mililitre soğuk su
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz damak tadına göre şeker miktarını ve nane yapraklarını arttırabilirsiniz.
YAPILIŞI
Limonu temizce yıkayın.
Limonun kabuklarını rendeleyin.
Kabukların rendesiyle şekeri bir kaba alarak şekerler eriyene kadar elinizle ezin.
Ardından üzerine 1 adet limonun suyunu ve soğuk suyu ekleyin.
Bu karışımı süzdükten sonra buzla birlikte servis edebilirsiniz.