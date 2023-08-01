Ferahlatan lezzet: Ev yapımı cool lime tarifi

Sıcak havaların olmazsa olmazı limon aromalı içeceği bir de naneli deneyin! Birkaç malzemeyle hazırlayacağınız bu içecek dışarıda içtiklerinizi aratmayacak ve bir daha dışarıdan almak istemeyeceksiniz!

Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 09:07
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 50 kcal

MALZEMELER

1 adet orta büyüklükte limon

7-8 dal nane

2,5 yemek kaşığı şeker

450 mililitre soğuk su

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz damak tadına göre şeker miktarını ve nane yapraklarını arttırabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Limonu temizce yıkayın.
  2. Limonun kabuklarını rendeleyin.
  3. Kabukların rendesiyle şekeri bir kaba alarak şekerler eriyene kadar elinizle ezin.
  4. Ardından üzerine 1 adet limonun suyunu ve soğuk suyu ekleyin.
  5. Bu karışımı süzdükten sonra buzla birlikte servis edebilirsiniz.

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