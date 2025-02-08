Ginger shot tarifi: Şifayı tek yudumda bulacaksınız!
Günlük enerjinizi artırın ve bağışıklığınızı güçlendirin! Yalnızca 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu narenciye ve zencefil dolu süper shot, sabah rutininize efsane bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu tarif, soğuk algınlıklarından korunmanıza yardımcı olurken, metabolizmanızı hızlandırarak güne zinde başlamanızı garanti eder. Hadi, bu mucizevi karışımı nasıl hazırlayacağınızı keşfedin!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 07:59Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 07:59
YAPILIŞI
Malzemeler (3-4 shot için):
1 orta boy taze zencefil (yaklaşık 50 g)
1 portakalın suyu
1 limonun suyu
1 mandalinanın suyu (isteğe bağlı, tatlılık katması için)
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
½ çay bardağı su (isteğe bağlı, kıvamı açmak için)
Yapılışı:
Zencefili soyup küçük parçalara doğrayın.
Taze sıkılmış portakal, limon ve mandalina sularını blendera ekleyin.
Zencefili, zerdeçalı, karabiberi ve balı ekleyip blenderdan geçirin.
Karışımı ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzerek posasını ayırın.
Küçük shot bardaklarına dökün ve hemen tüketin ya da hava almayan bir şişeye koyup buzdolabında 2-3 gün saklayabilirsiniz.
🍊 İpucu:
Daha ferah bir tat için birkaç taze nane yaprağı ekleyebilirsin.
Daha yoğun bir kıvam için suyu azaltabilirsin.
Ekstra bağışıklık desteği için bir diş sarımsak ekleyip etkisini artırabilirsin.