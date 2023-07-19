Kahveli limonata tarifi: Serinleten içeceklere bir alternatif arayanlara...

Sıcak havalarda serinlemek için hepimiz soğuk içeceklere yöneliyoruz. Hem sıvı kaybının önüne geçmek hem de ferahlamak adına en çok tüketilen içeceklerin başında ise limonata gibi içecekler geliyor. Ancak hep aynı şeyleri içmekten sıkılanlar için özel bir tarif paylaşıyoruz, işte kahveli limonata...

Giriş Tarihi: 19.07.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 08:57
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 100 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet orta boy limon
  • 4 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı olarak miktarı ayarlayabilirsiniz)
  • 1 su bardağı soğuk su
  • 1 su bardağı soğuk kahve
  • Buz
  • Limon dilimleri ve taze nane yaprakları (süsleme için)

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz tarife kendi zevkinize göre ayarlamalar yapabilir, daha fazla veya daha az şeker kullanabilir veya farklı lezzetler ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Limonların kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Limon suyunu bir sürahiye veya karıştırma kabına alın.
  2. Toz şekeri limon suyunun üzerine ekleyin ve karıştırarak eritin.
  3. Soğuk su ve soğuk kahveyi ekleyin, iyice karıştırın.
  4. İçeceğinize isteğinize bağlı olarak buz küpleri ekleyin.
  5. Karışımı güzelce çalkalayın veya bir kaşık yardımıyla karıştırın.
  6. Limon dilimleri ve taze nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın. Kahveli limonatanız hazır, afiyet olsun!

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