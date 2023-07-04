Karpuz sorbe tarifi: yaz aylarının vazgeçilmezi olacak

Sıcak günlerde hepimizin belki de en çok aradığı içimizi ferahlatacak soğuk ve lezzetli bir içecek. Vereceğimiz bu tarif sayesinde hem göze hem de damağa hitap eden yaza uygun içecekler hazırlayabileceksiniz. İşte yazın en sevilen meyvelerinden karpuz ile yapabileceğiniz o nefis tarif...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 10:02
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 85 kcal

MALZEMELER

  • 4 su bardağı karpuz (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
  • 1/2 su bardağı şeker
  • 1/4 su bardağı limon suyu
  • 1/4 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. Karpuz dilimlerini alın ve çekirdeklerini çıkarın. Ardından karpuz parçalarını doğrayın ve bir blender veya mutfak robotunda püre haline getirin.
  2. Bir tencereye şeker ve suyu ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Şeker tamamen eridikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  3. Soğuyan şekerli suyu karpuz püresine ekleyin ve limon suyunu da ilave edin. İyice karıştırın.
  4. Karışımı bir dondurma makinesine veya derin bir dondurucuya aktarın. Dondurucuda karışımı yaklaşık 4-6 saat veya dondurma makinesinde üreticinin talimatlarına göre işleme alın.
  5. Dondurma kıvamına gelen sorbeyi servis yapmadan önce 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından top şeklinde veya kaselere alarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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