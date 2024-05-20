Kiraz hoşafı tarifi: Ferahlatan nefis bir lezzet

Yaz aylarının sıcak günlerinde serinletici ve lezzetli bir içecek arıyorsanız, kiraz hoşafı tam size göre! Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan kiraz hoşafı, hem pratik yapımı hem de doğal içeriği ile sofralarınızın favorisi olacak. Tatlı ve ekşi tadı bir arada sunan bu içecek, özellikle yemek sonrası tatlı bir ferahlık sağlar. Şimdi, bu lezzetli ve sağlıklı içeceğin tarifine birlikte göz atalım.
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:16Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:16
6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
177 kcal
MALZEMELER
500 gram kiraz
1 su bardağı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir veya arttırılabilir)
5 su bardağı su
1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)
2-3 adet karanfil (isteğe bağlı)
AŞÇININ NOTU
Daha yoğun bir tat isterseniz, hoşafı bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Böylece kirazlar ve baharatlar şerbetle daha iyi karışır.
Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha az tatlı seviyorsanız şekeri azaltabilirsiniz.
YAPILIŞI
Kirazları yıkayın ve saplarını ayıklayın. Çekirdeklerini çıkarmak isterseniz çıkarabilirsiniz, fakat geleneksel tariflerde çekirdekleri ile birlikte kullanılır.
Derin bir tencereye suyu ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.
Şekerli su kaynamaya başladığında kirazları ekleyin. İsterseniz çubuk tarçın ve karanfilleri de bu aşamada ekleyebilirsiniz.
Kirazlar yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte pişirin. Kirazların dağılmaması için çok fazla karıştırmamaya özen gösterin.
Kiraz hoşafını ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında iyice soğutun.
Soğuk olarak servis yapın. Dilerseniz üzerine bir parça taze nane yaprağı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!