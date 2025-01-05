Kış sofralarını ısıtan ayva kompostosu tarifi

Ayva, kış mevsiminin en lezzetli ve sağlıklı meyvelerinden biridir. Sert yapısı ve hoş kokusuyla dikkat çeken ayva, tatlılardan kompostolara kadar birçok tarifte kullanılabilir. Ayva kompostosu, hafif şekerli ve ferahlatıcı lezzetiyle hem yemeklerin yanında bir tamamlayıcı olarak hem de tek başına bir içecek olarak tüketilebilir. Geleneksel mutfağın vazgeçilmezlerinden olan bu tarif, sağlıklı bir tat arayanlar için de mükemmel bir alternatiftir.
Giriş Tarihi: 05.01.2025 10:31Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 10:31
YAPILIŞI
Malzemeler:
2 adet orta boy ayva
1 litre su
1 su bardağı toz şeker (isteğe göre artırıp azaltabilirsiniz)
1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)
2-3 adet karanfil (isteğe bağlı)
Yarım limonun suyu
Yapılışı:
Ayvaları güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekleri atmayın; kompostoya renk ve aroma verir. Ayvaları küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencereye suyu koyun ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın.
Şerbet kaynamaya başladığında tarçın çubuğunu, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini tencereye ekleyin. Çekirdekler, kompostoya hafif pembe bir renk katacaktır.
Doğranmış ayvaları tencereye ilave edin ve orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Ayvalar yumuşayıp şeffaf bir görünüm alana kadar pişirmeye devam edin.
Ocaktan almadan birkaç dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin. Bu, kompostonun ferah ve dengeli bir lezzet kazanmasını sağlar.
Kompostoyu ocaktan alın, oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından buzdolabında soğutarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!