Kısa sürede tüm ödemi atıyor... Ödem atıcı içecek tarifi!

Yaz aylarını ödemsiz geçirmek istiyorsanız sabahları ödem atan bu içeceğe şans vermelisiniz. Hem detoks etkisiyle karaciğerdeki toksinleri atan hem de vücutta ödem bırakmayan bu tarif, aynı zamanda kan şekerini de dengeliyor. İşte sabahları veya gün içinde tüketebileceğiniz, ödem atan içecek tarifi...

Giriş Tarihi: 18.06.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 10:08
  • Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

Malzemeler:

1/2 salatalık

1 küçük boy elma

1/2 limonun suyu

1/2 demet taze nane yaprakları

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı chia tohumu

Birkaç buz küpü (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Salatalığı soyun ve dilimleyin. Elmanın çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Limonun suyunu sıkın.

Bir blender veya smoothie makinesine salatalık dilimleri, elma dilimleri, limon suyu, taze nane yaprakları, suyu ve chia tohumunu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karışana kadar blenderı çalıştırın. İsteğe bağlı olarak buz küplerini de ekleyebilirsiniz.

Smoothie homojen bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız smoothie'yi bardaklara dökün ve dilerseniz taze nane yapraklarıyla süsleyin.

Hemen tüketin veya soğuk olarak buzdolabında birkaç saat bekletip daha sonra için.

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