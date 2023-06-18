Kısa sürede tüm ödemi atıyor... Ödem atıcı içecek tarifi!

Salatalığı soyun ve dilimleyin. Elmanın çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Limonun suyunu sıkın.

Bir blender veya smoothie makinesine salatalık dilimleri, elma dilimleri, limon suyu, taze nane yaprakları, suyu ve chia tohumunu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karışana kadar blenderı çalıştırın. İsteğe bağlı olarak buz küplerini de ekleyebilirsiniz.

Smoothie homojen bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız smoothie'yi bardaklara dökün ve dilerseniz taze nane yapraklarıyla süsleyin.

Hemen tüketin veya soğuk olarak buzdolabında birkaç saat bekletip daha sonra için.