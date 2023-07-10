Lavantalı limonata tarifi: yaz aylarında ferahlamak isteyenlere...
Sıcaklarda en çok tercih edilen ve lezzetli olduğu kadar ferahlatıcı da olan limonataya farklı bir yorum getiriyoruz. Lavantalı limonata, içerisine ekleyeceğiniz lavanta ile aromatik bir hal alacak, hafif çiçeksi kokusu, limonatanın taze ve ekşi tadıyla harika bir kombinasyon oluşturacak. İşte lavantalı limonata tarifi...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:27Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:27
6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
4 adet limon
6 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kuru lavanta
Buz
YAPILIŞI
Şekeri bir bardak suyla birlikte tencereye alarak kaynatın.