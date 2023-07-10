Lavantalı limonata tarifi: yaz aylarında ferahlamak isteyenlere...

Sıcaklarda en çok tercih edilen ve lezzetli olduğu kadar ferahlatıcı da olan limonataya farklı bir yorum getiriyoruz. Lavantalı limonata, içerisine ekleyeceğiniz lavanta ile aromatik bir hal alacak, hafif çiçeksi kokusu, limonatanın taze ve ekşi tadıyla harika bir kombinasyon oluşturacak. İşte lavantalı limonata tarifi...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:27
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet limon
  • 6 su bardağı su
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı kuru lavanta
  • Buz

YAPILIŞI

  1. Şekeri bir bardak suyla birlikte tencereye alarak kaynatın.
  2. Kaynayan şerbetin içerisine lavantayı ekleyip altını kapatın.
  3. Kenarda ılıması için bekletin. Ardından süzün.
  4. Tüm limonları sıkıp soğuk su ve limonun posasını ekleyin. Şerbeti de ilave edip karıştırın.
  5. Hazırladığınız karışımı buzdolabında en az 1 saat boyunca soğutun.
  6. Servis yapmadan önce limonataya buz ekleyin ve tekrar karıştırın.
  7. Lavantalı limonatanızı bardaklara dökün ve dilimlenmiş limon veya taze nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA