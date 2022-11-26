Muzlu smoothie tarifi: Kahvaltı için lezzetli bir vitamin deposu!
Bazılarımız uzun ve keyifli kahvaltılardan hoşlanırken bazılarımız ise kısa sürede kahvaltı yapmayı tercih ediyor. Gerek okula gerek işe yetişmesi gerekenlerin uzun bir kahvaltı favorisi olsa da, yoğunlukta pek mümkün olmuyor. Bu nedenle tek bir bardakta hem lezzetli hem de doyurucu bir öğün istiyorsanız bu tarif tam size göre.
Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:34Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 09:34
1 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
188 kcal
MALZEMELER
1 adet muz
3 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
1 su bardağı süt
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz içerisine çikolata sosu gibi farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Zevkinize göre tamamen size kalmış
YAPILIŞI
Blenderin içeriisne muzu büyük parçalar halinde keserek koyun.
Ardından içerisine diğer malzemeleri ekleyin.
Tamamen karışana kadar çırpın.
Son olarak bir bardağa alın. Dilerseniz üzerini fındıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!