Muzlu smoothie tarifi: Kahvaltı için lezzetli bir vitamin deposu!

Bazılarımız uzun ve keyifli kahvaltılardan hoşlanırken bazılarımız ise kısa sürede kahvaltı yapmayı tercih ediyor. Gerek okula gerek işe yetişmesi gerekenlerin uzun bir kahvaltı favorisi olsa da, yoğunlukta pek mümkün olmuyor. Bu nedenle tek bir bardakta hem lezzetli hem de doyurucu bir öğün istiyorsanız bu tarif tam size göre.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 09:34
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 188 kcal

MALZEMELER

1 adet muz

3 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı süt

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz içerisine çikolata sosu gibi farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Zevkinize göre tamamen size kalmış

YAPILIŞI

  1. Blenderin içeriisne muzu büyük parçalar halinde keserek koyun.
  2. Ardından içerisine diğer malzemeleri ekleyin.
  3. Tamamen karışana kadar çırpın.
  4. Son olarak bir bardağa alın. Dilerseniz üzerini fındıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA