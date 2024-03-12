Ramazan şerbeti tarifi: İftar Sofralarının Ferahlatan Lezzeti
Ramazan şerbeti, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve iftar sofralarında özel bir yere sahiptir. Şekerin, suyun ve limonun mükemmel dengesiyle oluşturulan bu serinletici içecek, içerisindeki karanfil ve diğer aromatik malzemelerle iftar sofralarına ferahlık ve keyif katar. İşte nefis Ramazan şerbeti tarifi...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:11Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:11
10 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
130 kcal
MALZEMELER
4 su bardağı su
2 su bardağı şeker
1-2 dilim limon
3-4 adet karanfil
1 çay kaşığı gül suyu (opsiyonel, aroma için)
YAPILIŞI
Bir tencereye suyu ekleyin ve kaynatmaya başlayın.
Kaynayan suya şeker ve dilimlenmiş limon dilimlerini ekleyin.
Karanfilleri ekleyin ve karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.
Şerbeti kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kaynatın. Şerbetin kıvamı hafifçe yoğunlaşmalıdır.
Aromatik bir tat katmak için isteğe bağlı olarak gül suyu ekleyebilirsiniz.
Şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Soğuyan şerbeti süzgeç yardımıyla süzün ve cam bir şişeye veya kavanoza alın.
Şerbetinizi serin bir yerde saklayın. İhtiyaç olduğunda tatlıların üzerine veya içine dökerek kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!