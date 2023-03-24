Ramazan şerbeti tarifi: Lıkır lıkır içeceğiniz iç ferahlatan bir lezzet!

Osmanlıdan günümüze kadar gelen Ramazan şerbeti, herkesin severek tükettiği içecekler arasında yerini alıyor. Vişne, kurutulmuş erik ve kuzu üzüm ile yapılan bu lezzet, adeta sofralarınızı şenlendirecek. Aynı zamanda sağlık için fazlasıyla yararlı. İşte bizlere osmanlıdan miras su gibi içeceğiniz enfes içeceğin tarifi geliyor...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:13
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika
  • Porsiyon : 52 kcal

MALZEMELER

  • 6 su bardağı su
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı vişne
  • 10 adet kurutulmuş erik
  • 1 su bardağı kuru üzüm
  • 5 gram taze zencefil
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 6 adet karanfil

YAPILIŞI

  1. Derin bir tencerenin içerisine kabuğunu soyduğunuz taze zencefil, karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kaynamaya bırakın.
  2. Ardından kaynamaya başlayan suyun içerisine toz şekeri atıp güzelce karıştırmaya başlayın. Sonra kuru üzüm ve eriği ilave edin, 5 dakika kadar kaynatın.
  3. Son olarak ise taze vişneleri katıp kaynatma işlemini 2-3 dakika daha sürdürün.
  4. Kaynadıktan sonra soğuması için şerbeti kenara bırakın. Ilınan şerbet karışımının tanelerini bir süzgeç yardımıyla süzerek alın.
  5. Sonra bir sürahinin içerisine bu karışımı boşaltın. Buzdolabında biraz beklettikten sonra içebilirsiniz.
  6. Herkese afiyet olsun!

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