Sadece 4 malzemeyle hazırlanıyor! Pratik çilekli limonata tarifi

MALZEMELER

500 gram çilek

3 adet limonun suyu

1 litre soğuk su

4-5 yemek kaşığı toz şeker (damak tadına göre)

Birkaç yaprak taze nane (isteğe bağlı)

Buz

YAPILIŞI

Çilekleri iyice yıkayıp saplarını ayıklayın.

Çilekleri, limon suyunu ve şekeri blenderdan pürüzsüz hale gelene kadar geçirin.

Karışıma soğuk suyu ekleyip tekrar kısa süre karıştırın.

Daha berrak bir limonata isterseniz ince bir süzgeçten geçirin.

Buz ekleyerek servis bardaklarına paylaştırın.

Dilerseniz nane yaprakları ve ince limon dilimleriyle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

Püf noktası: Daha yoğun meyve aroması için çilekleri önceden birkaç saat dondurup kullanabilirsiniz. Böylece limonatanız hem daha soğuk hem de daha ferahlatıcı olur.