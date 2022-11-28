Salatalıklı detoks içeceği tarifi: Sağlıklı kilo vermek isteyenlere enfes bir lezzet! Lıkır lıkır içeceksiniz...

Detoks içecekleri, sağlıklı hissettiren aynı zamanda kilo vermenizi sağlayan içeceklerden oluyor. Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzete bayılacaksınız! İşte diyetinize kolaylıkla ekleyebileceğiniz sağlıklı mı sağlıklı o içecek...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:19
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 135 kcal

MALZEMELER

  • 1,5 lt su
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı
  • 1 dilim zencefil
  • 5-6 top karabiber
  • 2 çubuk tarçın
  • 2 dilim salatalık
  • 5-6 dal nane
  • 2 dilim limon
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

YAPILIŞI

  1. Salatalıkları güzelce yıkayın, sonra kabuklarını soyun.
  2. Salatalıkları yıkadıktan sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
  3. Ardından su ekleyip, servis edebilirsiniz.
  4. Herkese afiyet olsun.

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