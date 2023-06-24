Serin serin bir lezzet: Soğuk kahve tarifi

Sıcak havalarda tercih edebileceğiniz oldukça lezzetli bir içecek soğuk kahve tarifi... Yapımı oldukça kolay olan soğuk kahveyi bir de bu tarifle deneyin. İşte sıcak yaz akşamlarında her gün içmek isteyeceğiniz soğuk kahve tarifi...

Giriş Tarihi: 24.06.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 10:00

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kahve (tercihen kahve çekirdekleri, taze öğütülmüş)

1 su bardağı soğuk su

1 su bardağı süt (isteğe bağlı, sadece kahve tercih ederseniz kullanmayabilirsiniz)

2 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı, tatlı seviyorsanız ekleyebilirsiniz)

Buz küpleri

YAPILIŞI

Kahve çekirdeklerini öğütün ya da önceden öğütülmüş kahve kullanın. İnce öğütmek, daha yoğun bir lezzet elde etmenizi sağlayacaktır.

Bir kavanoza veya karıştırma kabına kahveyi ve soğuk suyu ekleyin. Karıştırın veya kavanozun kapağını kapatıp sallayın.

Kahvenin suyla iyice karışması için yaklaşık 1 dakika boyunca karıştırmaya devam edin.

Karışımı buzdolabına koyun ve en az 6-8 saat (tercihen gece boyunca) bekletin. Bu süre, kahvenin aromasının suya geçmesini sağlayacak ve soğuk kahvenin tadının daha zengin olmasını sağlayacaktır.

Bekleme süresi tamamlandığında, bir süzgeç veya kahve filtresi kullanarak kahveyi süzün ve temiz bir kabın içine aktarın.

İsteğe bağlı olarak, sütü ekleyin ve karıştırın. Şeker de ekleyebilir ve karıştırabilirsiniz.

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