Serin serin bir lezzet: Soğuk kahve tarifi

Kahve çekirdeklerini öğütün ya da önceden öğütülmüş kahve kullanın. İnce öğütmek, daha yoğun bir lezzet elde etmenizi sağlayacaktır.

Bir kavanoza veya karıştırma kabına kahveyi ve soğuk suyu ekleyin. Karıştırın veya kavanozun kapağını kapatıp sallayın.

Kahvenin suyla iyice karışması için yaklaşık 1 dakika boyunca karıştırmaya devam edin.

Karışımı buzdolabına koyun ve en az 6-8 saat (tercihen gece boyunca) bekletin. Bu süre, kahvenin aromasının suya geçmesini sağlayacak ve soğuk kahvenin tadının daha zengin olmasını sağlayacaktır.

Bekleme süresi tamamlandığında, bir süzgeç veya kahve filtresi kullanarak kahveyi süzün ve temiz bir kabın içine aktarın.

İsteğe bağlı olarak, sütü ekleyin ve karıştırın. Şeker de ekleyebilir ve karıştırabilirsiniz.