Serinleten lezzet: Dondurmalı soğuk kahve tarifi

Soğuk kahveyi hazırlayın: Eğer filtre kahve kullanıyorsanız normal şekilde demleyip ardından soğutun. Espresso kullanacaksanız, soğuması için bir süre bekleyin ya da soğuk demleme yöntemini tercih edin.

Blendera sütü, şekeri (isteğe bağlı olarak), vanilya özütünü ve buz küplerini ekleyin.

Kahveyi de ekleyin ve tüm malzemeleri düzgünce karışana kadar blenderda yüksek hızda çekin.

Servis bardaklarına birer top vanilyalı dondurmayı koyun.

Karışımı bardaklara dökün ve üzerine istediğiniz miktarda çikolata sosu veya karamelli sos gezdirin.

Dondurmalı kahveniz hazır! Hemen servis edin ve keyfini çıkarın.