Sıcak çikolata tarifi: her yudumda nefis lezzet

Kış aylarının gelişiyle birlikte sıcak içeceklere olan talep de artıyor. Ancak çay ve kahve gibi alternatiflerden sıkılan ve daha tatlı bir içecek arayışında olanlar için sıcak çikolata tarifimiz nefis bir seçenek olabilir. İşte her yudumunu keyifle içeceğiniz muhteşem lezzetin tarifi...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:00Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:00
2 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
600 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı toz kakao
2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı, çikolatanın kendisi zaten tatlı olacaktır)
50 gram bitter çikolata (isteğe bağlı, ekstra lezzet için)
Yarım çay kaşığı valinin (isteğe bağlı)
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın. Sütü kaynatmadan sıcak olması yeterlidir.
Isınan sütün içine toz kakao ve şeker ekleyin. Karışımı çırpıcı veya tahta kaşıkla sürekli karıştırarak çikolata ve şekerin sütte tamamen erimesini sağlayın.
Eğer kullanacaksanız, bitter çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
Vanilin ve bir tutam tuz ekleyin. Bu, çikolatanın lezzetini daha da artıracaktır.
Sıcak çikolata karışımını kaynamadan önce ocaktan alın.
Sıcak çikolatanızı fincana dökün ve isteğe bağlı olarak üzerine çikolata rendesi veya krem şanti ekleyebilirsiniz.