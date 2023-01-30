Sıcak çikolata tarifi: kış ayının vazgeçilmezi tatlı bir seçenek

Havaların soğumasıyla birlikte sıcak içecekleri giderek daha fazla tüketmeye başlıyoruz. Ancak 7'den 70'e herkesin severek tükettiği hem tatlı hem de sıcacık bir sıcak çikolata kışın favori içecekleri arasında. Bu tarifte her zaman aradığınız o yoğun çikolata tadını doyasıya alabileceksiniz. İşte adım adım sıcak çikolata yapımı...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:05
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 184 kcal

MALZEMELER

  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 20 gram bitter çikolata
  • 20 gram sütlü çikolata

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz içerisine bal veya tarçın ekleyerek çeşitli aromalar da verebilirsiniz. Üzerine ise krem şanti sıkabilir ve çikolata sosu dökebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Süt ve şekeri bir tencerenin içerisine alıp orta ateşte karıştırmaya başlayın.
  2. Ardından içerisine kakaoyu ilave edin. Kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırın.
  3. Ocaktan alıp içerisine çikolataları ekleyin. Karıştırarak erimelerini sağlayın.
  4. Dilediğiniz gibi süsleme yapın ve soğumadan servis edin. Afiyet olsun!

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