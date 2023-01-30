Sıcak çikolata tarifi: kış ayının vazgeçilmezi tatlı bir seçenek
Havaların soğumasıyla birlikte sıcak içecekleri giderek daha fazla tüketmeye başlıyoruz. Ancak 7'den 70'e herkesin severek tükettiği hem tatlı hem de sıcacık bir sıcak çikolata kışın favori içecekleri arasında. Bu tarifte her zaman aradığınız o yoğun çikolata tadını doyasıya alabileceksiniz. İşte adım adım sıcak çikolata yapımı...
Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:05Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:05
1 Kişilik
Ev Yapımı
Pişirme:
5 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
184 kcal
MALZEMELER
2,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı toz şeker
20 gram bitter çikolata
20 gram sütlü çikolata
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz içerisine bal veya tarçın ekleyerek çeşitli aromalar da verebilirsiniz. Üzerine ise krem şanti sıkabilir ve çikolata sosu dökebilirsiniz.
YAPILIŞI
Süt ve şekeri bir tencerenin içerisine alıp orta ateşte karıştırmaya başlayın.
Ardından içerisine kakaoyu ilave edin. Kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırın.
Ocaktan alıp içerisine çikolataları ekleyin. Karıştırarak erimelerini sağlayın.
Dilediğiniz gibi süsleme yapın ve soğumadan servis edin. Afiyet olsun!