Soğuk çay tarifi: Sıcak havalar için en lezzetli tarif
Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde hepimizin en çok ihtiyacı olan soğuk bir içecek. Ancak soğuk suyun yanı sıra farklı tatlar arayanlar için hem sağlıklı hem de lezzetli bir soğuk çay tarifini sizler içn paylaşıyoruz. Damak zevkinize göre farklı malzemelerle de yapabileceğiniz bu soğuk çayın yapımı ise çok kolay.
Giriş Tarihi: 02.07.2023 10:28Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 10:28
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
65 kcal
MALZEMELER
4-5 adet çay poşeti veya 4-5 çay kaşığı siyah çay
1 litre su
4-5 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)
Limon dilimleri (isteğe bağlı)
Taze nane (isteğe bağlı)
Buz
AŞÇININ NOTU
Eğer farklı tatllar elde etmek isterseniz kaynama sürecinde şeftali ya da karpuz gibi meyveleri de karışıma ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Bir tencereye 1 litre suyu koyun ve kaynamaya başlayana kadar ısıtın.
Kaynayan suya çay poşetlerini veya siyah çayı ekleyin. Eğer poşet kullanıyorsanız, demlenme süresini takip edin ve poşetleri uygun süreyle çıkartın. Genellikle 3-5 dakika yeterli olur.
Çayı demledikten sonra şekeri ekleyin ve karıştırarak eritin. Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şekersiz de tercih edebilirsiniz.
Çayı soğuması için bir süre bekletin. Ardından buzdolabına koyarak tamamen soğutun.
Servis yapmadan önce bardaklara buz koyun ve üzerine soğuk çayı dökün.
İsteğe bağlı olarak limon dilimleri ekleyebilir ve nane ile süsleyebilirsiniz.
Soğuk çayı hemen tüketebilir veya dilerseniz buzluğa koyarak daha sonra da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!