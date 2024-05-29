Yaz sıcaklarına nefis bir ara: Şeftalili ev yapımı soğuk çay tarifi
Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek için ferahlatıcı bir içecek arıyorsanız, şeftalili ev yapımı soğuk çay tam size göre! Taze şeftalilerin lezzeti ve siyah çayın aromasıyla birleşen bu içecek, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli. İşte adım adım şeftalili soğuk çay tarifimiz. Hazırlaması oldukça kolay ve sonuç her zaman mükemmel!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:34Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:34
6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
85 kcal
MALZEMELER
4 adet olgun şeftali
1 litre su
3 yemek kaşığı siyah çay yaprağı veya 4 adet siyah çay poşeti
1/2 su bardağı şeker (isteğe bağlı olarak azaltabilir veya artırabilirsiniz)
1 litre soğuk su
Buz
Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)
Limon dilimleri (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Şeftalileri yıkayıp kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
Şeftalileri küçük parçalar halinde doğrayın.
Bir tencereye doğranmış şeftalileri ve şekeri ekleyin.
Üzerine 1 litre su ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın.
Şeftaliler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10-15 dakika kısık ateşte kaynatın.
Şeftali karışımını ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Soğuyan karışımı süzgeçten geçirerek posasını ayırın. Elde ettiğiniz şurubu bir kenara ayırın.
Ayrı bir tencereye 1 litre suyu kaynatın.
Su kaynadıktan sonra ocaktan alın ve siyah çay yapraklarını veya çay poşetlerini ekleyin.
Çayı yaklaşık 5 dakika demlenmeye bırakın. Daha yoğun bir çay aroması istiyorsanız demlenme süresini artırabilirsiniz.
Demlenen çayı süzgeçten geçirerek süzün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Büyük bir sürahiye soğuyan çayı ve şeftali şurubunu ekleyin.
Üzerine 1 litre soğuk su ekleyin ve karıştırın.
İsteğe bağlı olarak taze nane yaprakları ve limon dilimleri ekleyebilirsiniz.
Sürahiyi buzdolabında en az 1 saat soğumaya bırakın.
Servis yapmadan önce bardakları buzla doldurun. Üzerine soğuk çayı dökün ve dilerseniz nane yaprağı ve limon dilimi ile süsleyin. Afiyet olsun! Bu tarifle ev yapımı, ferahlatıcı bir şeftalili soğuk çayın keyfini çıkarabilirsiniz.