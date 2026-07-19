Yazın en ferah içeceği: 5 dakikada hazır karpuzlu limonata tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı çekirdeksiz karpuz (küp doğranmış)

2 adet limonun suyu

2–3 yemek kaşığı bal veya toz şeker (damak zevkinize göre)

2 su bardağı soğuk su

Buz

İsteğe bağlı olarak taze nane yaprakları

YAPILIŞI

Karpuzları blendera alıp pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin.

Limon suyunu, soğuk suyu ve balı veya şekeri ekleyip kısa süre daha karıştırın.

Daha berrak bir limonata isterseniz karışımı ince bir süzgeçten geçirebilirsiniz.

Buzu ekleyip iyice soğutun.

Dilerseniz taze nane yaprakları ve ince limon dilimleriyle servis edebilirsiniz.

Püf Noktaları

Karpuzunuz yeterince tatlıysa şeker eklemeyebilirsiniz.

Daha yoğun bir limon aroması için limon kabuğunun yalnızca sarı kısmını ince rendeleyebilirsiniz.

Daha ferah ve hafif gazlı bir içecek hazırlamak isterseniz, suyun bir kısmını sade maden suyuyla değiştirebilirsiniz.

Servis etmeden önce yaklaşık 30 dakika buzdolabında bekletmeniz lezzetini artıracaktır. Afiyet olsun!